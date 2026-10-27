Освітня омбудсменка стала на захист учителів: якщо над головою вибухає, не можна змушувати людину йти на роботу

Освітня омбудсменка Надія Лещик підтримала вчителів у праві не приходити на роботу, якщо поруч вибухи. Вона підкреслила, що в Україні немає бути примусу до педагогів, щоб вони йшли на роботу під час повітряної тривоги.

Про це Лещик розповіла в інтервʼю Еспресо. За її словами, є батьки, які працюють в критичній інфраструктурі і вони мають на когось залишити дитину під час виконання своїх обовʼязків. Проте вихід з цієї ситуації має бути гнучкий.

"Вихід, який ми знайшли, неофіційний та гнучкий. Є педагогічні працівники, які живуть поруч з закладом освіти. І вранці директор опитує, хто може зараз прийти на роботу і прийняти дітей не лише зі своїх груп чи класів, а й з інших. Але це має бути без примусу. Бо якщо над головою вибухає, не можна змушувати людину йти на роботу", – зазначила Лещик.

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Вона зауважила, що заклад освіти повинен мати свій алгоритм роботи під час повітряної тривоги. Адже є діти, які живуть поруч зі школою і можуть прибути за п'ять чи кільканадцять хвилин, а є ті, які живуть далі або ж в іншому населеному пункті громади та їх довозить шкільний автобус. Тож частина учнів може прийти в школу і навчатись очно, тоді як інші мають з цим проблеми.

Нагадаємо, Лещик запропонувала давати школярам предмети на самостійне опрацювання. Зокрема, це стосується музики, малювання або фізкультури. Натомість таким дисциплінам як математика, англійська мова, хімія, фізика тощо приділяти більше уваги. За її словами, передбачений державним стандартом та освітніми програмами обсяг знань було складно опанувати й до запровадження воєнного стану.

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