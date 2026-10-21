Пересуньте лише 1 сірник: хитра головоломка

Головоломки із сірниками – чудовий спосіб перевірити уважність, потренувати логічне мислення та ненадовго відволіктися від повсякденних справ. Такі завдання змушують шукати нестандартні рішення й помічати деталі, які спочатку залишаються поза увагою. Дивіться зображення нижче.

Цього разу пропонуємо випробувати себе на цікавій математичній загадці, яку опублікував Scientific American. Перед вами конструкція із 16 сірників, розташованих у формі квадратів. Ваше завдання – пересунути лише один сірник так, щоб у результаті утворилося рівно шість квадратів.

Головоломка. Джерело: scientificamerican.com

Є важлива умова: кожен сірник повинен усією своєю довжиною бути частиною хоча б одного квадрата. Прибирати сірники, ламати їх або змінювати розташування інших не можна.

На перший погляд, завдання може здатися складним, однак воно має навіть кілька правильних розв'язків. Спробуйте знайти хоча б один, перш ніж переглядати відповідь.

Чим корисні головоломки

Подібні завдання – це не лише розвага, а й нагода потренувати розумові навички. Щоб знайти правильну відповідь, потрібно уважно розглянути фігуру, уявити можливі зміни та перевірити їхній результат.

Головоломки із сірниками допомагають практикувати просторове мислення, концентрацію уваги й уміння аналізувати кілька варіантів розв'язання. Крім того, вони заохочують відмовлятися від очевидних припущень і шукати незвичні підходи.

Правильна відповідь

Головоломка. Джерело: scientificamerican.com

У кожному випадку утворюються чотири маленькі квадрати та два великі, які частково накладаються один на одного.

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій фігуру-"книжку" потрібно було перетворити на три трикутники.