Пересуньте лише один сірник: головоломка

Головоломки із сірниками – простий і водночас захопливий спосіб потренувати логіку, уважність та нестандартне мислення. Для розв’язання таких завдань не потрібні складні математичні знання, проте іноді навіть найпростіший приклад змушує добряче поміркувати. Дивіться зображення нижче.

Спробуйте виправити математичну рівність, пересунувши лише один сірник. На перший погляд завдання може здатися легким, але правильне рішення не завжди вдається знайти одразу.

Головоломка. Джерело: jpost.com

Перед вами неправильна рівність:

2 + 2 + 5 + 6 = 16

Усі цифри та математичні знаки складені із сірників. Ваше завдання – перемістити лише один із них так, щоб рівність стала правильною. Прибирати сірники або змінювати їхню кількість не можна.

Чим корисні головоломки із сірниками

Подібні завдання не лише допомагають цікаво провести вільний час, а й залучають одразу кілька розумових навичок. Під час пошуку відповіді людина аналізує можливі варіанти, перевіряє припущення та вчиться помічати деталі.

Зокрема, головоломки із сірниками допомагають:

Тренувати уважність. Навіть невелика деталь може виявитися ключем до правильного рішення.

Навіть невелика деталь може виявитися ключем до правильного рішення. Розвивати логічне мислення. Потрібно не просто виконати обчислення, а зрозуміти, як змінити сам приклад.

Потрібно не просто виконати обчислення, а зрозуміти, як змінити сам приклад. Вдосконалювати просторову уяву. Необхідно подумки переміщувати елементи та оцінювати результат.

Необхідно подумки переміщувати елементи та оцінювати результат. Розвивати гнучкість мислення. Такі вправи спонукають відмовлятися від очевидних варіантів і шукати альтернативні рішення.

Регулярне розв'язування головоломок може стати корисною розумовою практикою, хоча саме собою не гарантує покращення пам'яті чи запобігання віковим когнітивним змінам.

Правильна відповідь

Якщо знайти рішення не вдалося, зверніть увагу на другу двійку в рівності.

Крок 1. Джерело: jpost.com

Потрібно забрати нижній лівий вертикальний сірник із цифри 2 та перемістити його праворуч, перетворивши двійку на трійку.

У результаті отримаємо правильну рівність:

2 + 3 + 5 + 6 = 16

Правильна відповідь. Джерело: jpost.com

Отже, для розв’язання головоломки достатньо пересунути лише один сірник, не змінюючи інших цифр і математичних знаків.

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій фігуру-"книжку" потрібно було перетворити на три трикутники.