Пересуньте лише один сірник: головоломка

Головоломки із сірниками вже давно стали класичним способом перевірити кмітливість і потренувати мозок. Для них не потрібні ані сучасні гаджети, ані спеціальне обладнання – лише кілька сірників і трохи часу. Дивіться на зображення нижче.

Сьогодні OBOZ.UA пропонує вам розв’язати незвичний приклад: виправити рівняння 3 + 7 = 18, пересунувши всього один сірник. На перший погляд, завдання може здатися складним, проте правильне рішення існує. Не поспішайте підглядати відповідь – спробуйте спочатку самостійно знайти спосіб зробити рівняння правильним.

Виправити це рівняння можна,... Джерело: brainbashers.com Розгорнути

Якщо подібні головоломки часто ставлять вас у глухий кут, це зовсім не означає, що вам бракує розумових здібностей. Можливо, ви просто ще не опанували зручну стратегію їх розв’язання. У більшості завдань із сірниками допомагають три нескладні прийоми.

Аналізуйте, як можна змінити цифри. Спробуйте визначити, на які інші числа можуть перетворитися цифри в прикладі, якщо забрати або додати до них один сірник. Наприклад, із 6 можна зробити 0 або 9, із 3 – 5, а із 7 – 1.

Звертайте увагу на математичні знаки. Інколи розв’язок криється не в самих цифрах: достатньо перетворити знак "плюс" на "мінус" або, навпаки, змінити віднімання на додавання.

Інколи розв’язок криється не в самих цифрах: достатньо перетворити знак "плюс" на "мінус" або, навпаки, змінити віднімання на додавання. Помічайте зайві елементи. Перевірте, чи немає в рівнянні цифри або частини числа, яку можна використати в іншому місці. Якщо в одному фрагменті прикладу сірник ніби зайвий, спробуйте перенести його туди, де його бракує для отримання правильного результату.

Досі не вдалося знайти розв’язок? Тоді скористайтеся підказкою: у цій головоломці потрібно змінювати саме цифри, а математичні знаки залишити без змін.

Насправді відповідь досить проста. Візьміть правий верхній вертикальний сірник із цифри 8, розташованої після знака "дорівнює", і переставте його до цифри 3. Так трійка перетвориться на дев’ятку, а вісімка – на шістку. У результаті отримаємо правильне рівняння: 9 + 7 = 16.

Пересуньте лише один сірник: головоломка. Джерело: brainbashers.com

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було виправити рівняння 1 + 9 = 1, пересунувши один сірник.