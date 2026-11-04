Перевірте свій IQ: непроста головоломка з сірниками

Головоломки із сірниками допомагають розвивати логічне та просторове мислення, а заразом вчать шукати нестандартні рішення. Спробуйте, наприклад, виправити це рівняння, один сірник прибравши, а другий – перемістивши. Дивіться зображення нижче.

Отже, перед вами рівняння 1 + 1 = 6. Навіть першокласнику зрозуміло, що воно не сходиться. OBOZ.UA пропонує вам за 20 секунд здогадатись, як зробити його правильним. Ваше завдання – забрати один сірник, а ще один перекласти на інше місце.

Один сірник пересуньте, а од... Джерело: molbuk.ua Розгорнути

Не поспішайте підглядати у правильну відповідь. Спробуйте покрутити в голові цифри та знаки, подивитись на них, як на комбінації окремих сірників, розташування яких можна змінювати. Подумайте, що і як тут можна трансформувати.

Якщо час сплив, а ви ще не готові дати відповідь, ось вам підказка – змінити потрібно одну конкретну цифру, знаки можна не чіпати. Отже, дайте собі ще один шанс впоратися з цим завданням.

Отже, щоби правильно розв’язати цю головоломку, потрібно змінити шістку на двійку. Для цього пересуваємо верхній вертикальний сірник з лівого боку цифри в правий, а в нижній частині прибираємо вертикально розташований правий. Отримуємо рівняння 1 + 1 = 2, в якому уже все нарешті сходиться.

Відповідь на головоломку. Джерело: molbuk.ua

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було виправити рівняння 3 + 7 = 18, перемістивши лише один сірник.