"Підтримала, а не зламала під систему": те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу
Ілюстративне зображення. Вчителька.
Джерело: Freepik
Мама школярки зізналася, що навряд чи зможе викинути зошит доньки після закінчення навчального року. Причиною стали кумедні коментарі вчительки, яка написала: "OH MY GOD! Які кольори, яка грація!".
Своєю історією жінка поділилася у Threads. Вона назвала педагогиню справжньою гумористкою та зазначила, що в нашому непростому світі саме такі люди й потрібні.
Зошит другокласниці з Дніпра...
Джерело: Threads
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Мама розповіла про вчительку доньки.
Джерело: Threads
Користувачі захоплюються вчителькою
У коментарях люди відзначили підхід педагогині й закликали маму цінувати таку вчительку.
"Бережіть вчительку, вона у вас чудо 🥰", – написала одна з користувачок.
Користувачі радять берегти таку вчительку.
Джерело: Скриншот
Ще одна користувачка поцікавилася, де працює педагогиня: "Що це за школа, що це за неймовірна вчителька?"
Реакція мережі на допис мами школярки.
Джерело: Скриншот
Інша коментаторка звернула увагу на те, як важливо підтримувати дитячу індивідуальність.
"Клас, підтримати оригінальний підхід дитини, а не ламати її під систему", – зазначила вона.
Користувачка захоплюється підходом учительки.
Джерело: Скриншот
Не обійшлося й без жартів: одна з користувачок емоційно відреагувала на побачене словами: "🤣🤣🤣 Які кольори яка грація))".
У мережі оцінили підхід педа...
Джерело: Скриншот
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Раніше OBOZ.UA розповідав про школяра, який знайшов незвичний спосіб виконати вимогу вчительки не виходити за поля в зошиті. Його кмітливість також привернула увагу користувачів мережі.