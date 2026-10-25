"Підтримала, а не зламала під систему": те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

Мама школярки зізналася, що навряд чи зможе викинути зошит доньки після закінчення навчального року. Причиною стали кумедні коментарі вчительки, яка написала: "OH MY GOD! Які кольори, яка грація!".

Своєю історією жінка поділилася у Threads. Вона назвала педагогиню справжньою гумористкою та зазначила, що в нашому непростому світі саме такі люди й потрібні.

Зошит другокласниці з Дніпра... Джерело: Threads Розгорнути

Мама розповіла про вчительку доньки. Джерело: Threads

Користувачі захоплюються вчителькою

У коментарях люди відзначили підхід педагогині й закликали маму цінувати таку вчительку.

"Бережіть вчительку, вона у вас чудо 🥰", – написала одна з користувачок.

Користувачі радять берегти таку вчительку. Джерело: Скриншот

Ще одна користувачка поцікавилася, де працює педагогиня: "Що це за школа, що це за неймовірна вчителька?"

Реакція мережі на допис мами школярки. Джерело: Скриншот

Інша коментаторка звернула увагу на те, як важливо підтримувати дитячу індивідуальність.

"Клас, підтримати оригінальний підхід дитини, а не ламати її під систему", – зазначила вона.

Користувачка захоплюється підходом учительки. Джерело: Скриншот

Не обійшлося й без жартів: одна з користувачок емоційно відреагувала на побачене словами: "🤣🤣🤣 Які кольори яка грація))".

У мережі оцінили підхід педа... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповідав про школяра, який знайшов незвичний спосіб виконати вимогу вчительки не виходити за поля в зошиті. Його кмітливість також привернула увагу користувачів мережі.