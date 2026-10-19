Playboy, російська мова та "неправильне" ім'я: Даша Астаф'єва вперше відповіла на хейт через Радіодиктант 2026

Українська волонтерка та популяризаторка читання Даша Астаф’єва відповіла на критику частини суспільства через те, що саме їй доручили провести Радіодиктант національної єдності 2026 року. Серед основних претензій до неї – "не українське" ім’я, зйомки для Playboy, минуле спілкування російською мовою та кар’єра співачки й моделі.

Свою реакцію Астаф’єва опублікувала на особистих сторінках у соцмережах. Вона зібрала найтиповіші закиди й відповіла на них з іронією, а місцями навіть із сарказмом.

Зокрема, частина коментаторів обурювалася її ім’ям і вважала, що для читання диктанту воно має бути більш питомо українським. "Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала вона. І пожартувала, що наступного року можна запросити натомість Джесіку.

Допис Даші Астаф'євої з відповіддю хейтерам. Джерело: Скриншот

Дісталось Астаф’євій і за минуле в модельному бізнесі. Деякі користувачі згадували її зйомки для Playboy та інших чоловічих журналів близько 20 років тому. У відповідь волонтерка пожартувала: "Хіба жінка з обкладинки журналу, який нишком передавали однокласники одне одному на перервах, варта когось "об’єднати"? Вона, навпаки, асоціюється у всіх з усамітненням!"

Також Астаф’євій закидали, що вона раніше розмовляла російською, співала в гурті та нібито не підходить для такої події через свою публічну діяльність. Окремі коментатори критикували сам формат участі відомої людини, вважаючи, що Радіодиктант – надто серйозна справа для подібного "шоу". "Образилися, що з диктанту роблять шоу, а це не гра, а серйозна справа!" – зіронізувала Астаф’єва, згадуючи також закиди щодо її віку, зовнішності та співпраці з учителем української мови Артуром Пройдаковим.

Окремо громадська діячка відреагувала на обурення через те, що вона озвучує аудіокнижки для платформи UnderBooks. "Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це якась нова грань абсурду", – зазначила вона.

Даша Астаф'єва запросила всі... Джерело: Instagram / @da_astafieva Розгорнути

Наприкінці допису Астаф’єва запросила і критиків, і всіх охочих долучитися до Радіодиктанту національної єдності. Трансляція відбудеться 27 жовтня об 11:00 на YouTube-каналах Українського радіо та Суспільного. "Дістаємо подвійні аркуші – я перевірятиму", – пожартувала волонтерка.

Як писав OBOZ.UA, 12 жовтня стало відомо, що текст цьогорічного Радіодиктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читатимуть його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і Даша Астаф’єва. За словами Астаф’євої, вона уже бачила текст і не впевнена, що зможе стримати сльози, коли начитуватиме його по радіо.