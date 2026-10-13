"По шлунку повзають жуки та їдять цукерки". В Україні шириться небезпечний тренд, який запустили батьки: діти бояться померти

У соціальних мережах почали ширитися відео з небезпечними розіграшами. Батьки вдають, ніби роблять дитині ультразвукове дослідження за допомогою мишки від ноутбука або подібного пристрою, а в цей час на екрані телефонів або телевізорів показують відео, де нібито всередині повзають жуки і їдять цукерки, які полюбляє малеча.

Тренд спершу завірусився за кордоном, особливо в Японії, але дедалі більше став зʼявлятися у відео, які викладають українські батьки в соцмережах. Одна із мам та вихователька дитсадка у TikTok з ніком mama_vikhovatel_life оприлюднила подібне відео й воно зібрало понад мільйон переглядів.

"Сучасні батьківські лайфхаки! Навіщо 100 разів казати "не бери руки в рот", якщо можна просто зробити УЗД комп'ютерною мишкою і показати "хробачка"? Пацієнт у шоці, зате руки тепер чисті!" – написала жінка.

У мережі шириться небезпечний тренд. Джерело: Скриншот

Ще один із користувачів мережі Олег Лукʼянюк виклав подібний допис, де нібито робив УЗД доньці, проте це відео побачив його син, який вхопив істерику через червʼяка.

Водночас допис пані Катерини з ніком pastuhovakateryna у Threads зібрав майже 200 тисяч переглядів, розділивши мережу. У відео жінка нібито робила УЗД своєму сину і казала, що потрібно їсти менше солодкого, адже заведуться жуки. Побачивши комаху хлопчик сказав, що їстиме лише одну цукерку в день.

Більшість користувачів мережі не підтримує таку ідею і зазначає, що діти матимуть травму від подібних "експериментів", а також не довірятимуть батькам. А дехто розповідав, що після таких "лякалок" хлопчики та дівчатка бояться померти.

"Травма від незрозумілого червʼяка який прямо тут і зараз "всередині дитини". Цікаво, як після цього спить дитина? Травма від того що виявиться що мама брехуха. А це дитина точно зрозуміє скоро".

"Розумію, що з одного боку нічого такого, але в малого голос тремтів, мені здається, що це занадто, але його мама Ви, а не Threads, бережіть його психіку".

Українські батьки підхопили... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Через 20 років буде новий від дитячих травм, після батьківських приколів".

Дехто поділився "лякалками", які їм розповідали у дитинстві і до яких травм це призвело у дорослому житті. Так, наприклад, хтось боявся мити руки милом, бо воно нібито було зроблено з неслухняних дітей, а хтось боявся червʼяків, які буцімто заведуться у животі і прогризуть дірки.

У мережі батьки дітей виклад... Джерело: Скриншот Розгорнути

"В дитинстві моя бабуся розповіла мені, що неслухняних дітей забирає міліція і відвозить на фабрику на мило. Я дуже довго боялася брати мило в руки, бо думала, що воно з дітей зроблено!"

Батьки підхопили небезпечний тренд. Джерело: Скриншот

"Погана ідея. наприклад, якщо тривожник, то будете мати купу проблем: може фанатично намивати руки або відмовлятися щось або десь їсти, нервувати, постійно це прокручувати в голові".

Батьки дітей, які люблять со... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Файно. Мені мама розповідала, що у мене від брудних рук черв'яки заведуться в животі і прогризуть дірки назовні. А тепер дивується, чому в мене мезофобія і каже, що вона такого не казала".

Нагадаємо, нутриціологиня, фітнес- і кросфіт-тренерка Майя Боровик в інтервʼю OBOZ.UA розповіла, що дітей не варто повністю позбавляти солодкого, адже це найчастіше формуватиме ще більше цікавість до забороненого, але від однієї цукерки погано не стане.

"Не варто лякати батьків тим, що одна цукерка одразу "вимкне" дитині мозок. Я за баланс: дитина може їсти солодощі, але вони не повинні витісняти з раціону нормальну їжу – крупи, овочі, фрукти, білкові та молочні продукти. Дуже важливо не робити з солодкого "заборонений плід". Дитина має знати, що солодощі – це просто їжа, яку ми їмо помірно, а не щось страшне або "погане", – пояснює Боровик.

Вона підкреслила, що головне, чим мають керуватися батьки, – це не намагатися зробити харчування дітей не вільним від "шкідливої їжі", а навчити їх нормального ставлення до їжі й поступово формувати звичку обирати різні продукти.

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