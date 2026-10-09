Побив першокурсника та виштовхав із класу: чим закінчився скандал із викладачем в Ізмаїлі

У місті Ізмаїл на Одещині викладач Дунайського центру професійної освіти побив студента-першокурсника на уроці та виштовхав його з класу. Відео інциденту поширили в соцмережах.

Після інциденту викладача звільнили, про що повідомила директорка закладу Наталя Костусєва в коментарі Суспільному. За її словами, випадок стався 8 жовтня під час уроку інформатики у групі першого курсу, які навчаються за професією "Електрогазозварник". Один з них образив викладача нецензурним висловом, внаслідок чого другий не витримав і застосував фізичну силу.

"Учні неодноразово провокували цього викладача. Взагалі конкретно ця група першого курсу дуже складна, якщо порівнювати з іншими наборами, вони дуже специфічні діти. Даний учень обізвав викладача нецензурним словом і викладач так вчинив. В цей час знімали. Я вважаю, що це могло бути спеціально спровоковано для того, щоб вивести викладача на емоції, зняти на відео і викласти це в мережу", – прокоментувала Костусєва.

Водночас директорка наголосила, що поведінка студента не виправдовує дії викладача, він повинен був зупинити уроки і запросити адміністрацію. Жінка також припустила, що конфлікт міг бути спровокований навмисно, щоб зафіксувати реакцію педагога на відео.

"Даний учень обізвав викладача нецензурним словом і викладач так вчинив. В цей час знімали. Я вважаю, що це могло бути спеціально спровоковано для того, щоб вивести викладача на емоції, зняти на відео і викласти це в мережу", – зазначила вона.

Наразі викладача звільнили за ч.1 ст. 41, пункту 3 Кодексу законів України про працю – за аморальний вчинок, який не сумі.

Міністр освіти відреагував н... Джерело: Скриншот Розгорнути

На ситуацію відреагував міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Він наголосив, що правову оцінку його діям мають надати правоохоронці. Він особисто обговорив ситуацію з керівником навчального закладу.

"Цьому немає виправдання. Викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента", – наголосив Бутенко.

Він також зазначив, що звільнення не знімає з працівника відповідальності за його дії. Посадовець підкреслив, що у закладах освіти не має бути місця насильству, цькуванню та приниженню, а захисту потребують як студенти, так і викладачі.

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