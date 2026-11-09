"Потрібні не тонни текстів, а здоровий глузд": освітян обурили рекомендації МОН на 80 сторінок

Методичні рекомендації МОН щодо військово-патріотичного виховання обсягом 80 сторінок викликали обурення в директора криворізької гімназії №68 Олексія Сіманька. Він вважає, що замість практичної допомоги освітянам міністерство створює для них додаткову бюрократичну роботу.

Свою позицію педагог виклав у дописі на Facebook. Так Сіманько звернув увагу на лист МОН від 29 жовтня 2026 року № 1/23681-26, до якого додали методичні рекомендації щодо військово-патріотичного виховання. Документ налічує 80 сторінок, і саме його обсяг став приводом для критики.

"Невже Ви справді вважаєте, що керівники закладів освіти, педагогічні працівники, а тим паче УЧНІ, сидітимуть вечорами й натхненно читатимуть цей багатосторінковий шедевр методичної думки?" – звернувся директор до заступника міністра освіти і науки Івана Юрійчука, чий підпис стоїть під документом.

Заслужений вчитель України В... Джерело: Скриншот Розгорнути

На думку Сіманька, у системі освіти давно склалася ситуація, коли документи створюють не для практичного використання, а для звітності. Він іронічно припустив, що після отримання рекомендацій директори мають роздрукувати всі сторінки, провести наради, скласти плани заходів, призначити відповідальних і підготувати звіти про виконання. "Бо в нашій системі освіти вже давно сформувалася дивовижна традиція: документи пишуть не для того, щоб їх читали, а для того, щоб за ними звітували!" – наголосив освітянин.

Водночас директор гімназії зауважив, що не заперечує важливості національно-патріотичного виховання, особливо під час війни. Однак, на його переконання, його не можна вимірювати кількістю сторінок у методичних рекомендаціях. "Патріотизм не вимірюється кількістю сторінок методичних рекомендацій! Його не виховаєш багатослів'ям, не сформуєш циркулярами й не перевіриш черговою папкою звітів", – написав Сіманько.

У коментарях Сіманька переважно підтримали. Джерело: Скриншот

Він також нагадав, що українські освітяни працюють під час повітряних тривог, обстрілів і відключень електроенергії, стикаються з нестачею кадрів, психологічним виснаженням і постійною невизначеністю. За таких умов, вважає директор, додаткові багатосторінкові документи лише ускладнюють їхню роботу.

Наприкінці допису Сіманько запропонував представникам МОН перед підписанням подібних документів відповідати на три запитання: "Хто це реально читатиме?", "Яку практичну користь це принесе вчителю й дитині?" та "Наскільки цей документ полегшить, а не ускладнить роботу українських освітян?".

Освітянин закликав нову команду міністерства змінити підхід до управління освітою, а не відтворювати старі бюрократичні практики. "Освітянам потрібні не тонни текстів, а кілька сторінок здорового глузду!" – підсумував він.

Втім, у справді об'ємному до... Джерело: Скриншот Розгорнути

Переважна більшість коментаторів погодилася з обуренням Сіманька. А заслужений вчитель України Віктор Громовий навіть згадав доволі влучний афоризм Вінстона Черчилля про те, що "великий обсяг цього матеріалу надійно захищав його від загрози бути прочитаним".

Втім, у великому документі від МОН знайшли також і раціональне зерно. Зокрема практичні методики, поради з психологічної безпеки дітей, роботи з ветеранами, способи оцінювання результатів тощо.

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