"Правило має бути спільним для всіх". Карпачов пояснив, що робити батькам, якщо дитина вживає лайку

Карати дитину за лайку фізично не варто навіть тоді, коли це подають як жартівливу гру. Натомість батькам слід спокійно пояснювати, чому в родині не вживають нецензурних слів, і самим дотримуватися цього правила.

Таку пораду дав експерт шоу "Супермама" Дмитро Карпачов, коментуючи випуск, в якому жінка на ім’я Зіна придумала виховну гру для свого чотирирічного сина. Її суть полягає в тому, що кожного, хто вживатиме лайку, потрібно вщипнути за шкіру. За це Зіну розкритикували інші учасниці шоу.

"Карати дитину за нецензурну лексику щипанням, навіть жартома і без сильної фізичної дії, не дуже правильно. Дитина засвоює не те, що лайка неприпустима, а те, що небажану поведінку можна виправляти фізичним впливом. У чотири роки дитина найкраще вчиться через спокійне пояснення і приклад дорослих", – пояснив телеведучий.

Також експерт порадив не приділяти занадто багато уваги тому факту, що дитина лається. "Не варто робити з лайки велику подію, сміятися, лякати чи приділяти їй надмірну увагу. Інакше дитина може зрозуміти, що це простий спосіб привернути увагу дорослих", – додав він.

Натомість Карпачов порадив сформулювати сімейне правило не вживати лайливі слова. І зробити його спільним для всіх – і для самої дитини, і для тих, хто бере участь в її вихованні.

У бесіді із Зіною експерт сформулював це так: "Краще пояснювати: "Є люди, які використовують лайку, є люди, які лайку не використовують. Я по відношенню до тебе лайку не використовую, тому прошу по відношенню до мене теж не використовувати".

Однак Зіна зауважила, що спочатку розмови з хлопчиком не допомагали. На це експерт відповів, що дитина може не дослухатися до матері, якщо не вважає її авторитетом. Зокрема, в цій родині він побачив, що більшим авторитетом користується дідусь. "І краще зосередитися на тому, щоби ваше слово для нього мало вагу, бо зараз вагу для нього має слово іншої людини, теж поважної, але не вас", – пояснив Карпачов.

Водночас саму гру зі щипками експерт назвав невдалим способом відучити дитину від лайки. Його занепокоєння викликало те, що в основі такого методу лежить фізичне покарання та втручання в особистий простір дитини.

Натомість Карпачов радить дорослим спокійно реагувати на нецензурні слова й пояснювати, що вони можуть ображати інших. Наприклад, можна сказати дитині: "Я чую, що ти сказав це слово. Воно може бути образливим. І в нашій родині ми так не говоримо".

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