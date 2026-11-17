"Пристально дивитися": як сказати це українською

У повсякденному мовленні ми нерідко використовуємо вислови, які потрапили до української мови під впливом російської. Один із таких – "пристально дивитися". Хоча його значення зрозуміле, українська має чимало природніших і виразніших відповідників, які допоможуть точніше описати погляд людини.

Як зазначає портал "Горох", замість "пристально дивитися" краще говорити "пильно дивитися". ОBOZ.UA розповідає, що це далеко не єдиний варіант.

Слово "пильно" вживають, коли йдеться про уважний, зосереджений погляд. Наприклад, людина може пильно розглядати незнайомий предмет, спостерігати за чиїмись діями або намагатися щось розгледіти вдалині.

Ось кілька прикладів правильного слововживання:

Дідусь пильно вдивлявся у стару світлину, намагаючись упізнати людей.

Дівчинка уважно стежила за метеликом, який кружляв над квітами.

Охоронець не зводив очей із підозрілого відвідувача.

Мандрівник вдивлявся в обрій, сподіваючись побачити вогні міста.

Жінка не відривала погляду від листа, який щойно отримала.

Усі ці речення передають зосередженість, проте мають різні смислові відтінки.

Українська мова багата на образні звороти, які дозволяють описати не лише сам погляд, а й емоції людини.

Наприклад, "уп'ястися очима" означає дивитися дуже пильно, майже невідривно. Такий вислів часто використовують, коли потрібно підкреслити напруженість або сильну зацікавленість.

Ось кілька прикладів:

Хлопець уп'явся очима в зачинені двері, за якими почувся незнайомий голос.

Учителька зміряла учня пильним поглядом, очікуючи на пояснення.

Малюк прикипів поглядом до великого повітряного змія.

Слідчий не спускав очей зі співрозмовника, намагаючись помітити його реакцію.

Ще один цікавий вислів – "буравити поглядом". Його доречно вживати, коли хтось дивиться на іншу людину настільки напружено, що це викликає незручність.

Наприклад: "Директор мовчки буравив поглядом працівника, який запізнився на нараду".

Отже, замість "пристально дивитися" найпростіше сказати "пильно дивитися" або "уважно вдивлятися". А якщо хочеться зробити мовлення образнішим, можна скористатися висловами "не зводити очей", "уп'ястися поглядом" чи "прикипіти поглядом".

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