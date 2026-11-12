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"Радістка Кет з "Аврори", баба Покришка і дід Фантомас": вчитель-зірка мережі розсмішив українців пародією на самостійну роботу в класі

Ольга Випирайленко

Вчитель-зірка мережі розсміш...

Джерело: Колаж OBOZ.UA

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Популярний вчитель Юрій Телець (Пеоні) розсмішив мережу пародією на самостійну роботу в класі. Педагог показав, як може відбуватися перевірочна робота школярів. 

Допис Пеоні в Instagram зібрав понад 150 тисяч переглядів. У коментарях користувачі мережі зазначали, що кожне слово педагога – шедевр, а його фрази про "радистку Кет з "Аврори" та бабу Покришку і діда Фантомаса" зібрали найбільшу кількість вподобайок. 

Вчитель розсмішив мережу пар...

Джерело: Скриншот допису

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"Беремо подвійні листочки. Ділимося на варіанти. Рахуємо від вікна: перший-другий, перший-другий, перший-другий. Як звали бабусю Чіпки: Оришка, Покришка, Подвижка? Слухай, ти, радістка Кет з "Аврори". Що раз це побачу, будеш виступати у на концерті?" – сказав Пеоні. 

Українців розсмішила реакція педагога. У коментарях вони зазначали, що кожне слово у його відео – шедевр, а фрази Пеоні можна розібрати на цитати. Зокрема, українці підкреслювали щодо висловлювань "радистка Кет з Аврори", "Іпатій Потій", а також "баба Покришка і дід Фантомас". 

Як проходять уроки у школі.

Джерело: Скриншот

"Кожне слово – шедевр".

"Оце підняли настрій. Просто можна розібрати на цитати. "Пердупердили", "радистка Кет з Аврори".

Популярний вчитель вразив ме...

Джерело: Скриншот

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"Іпатій Потій". Щось між інсультом і танцем під техно".

Пародія на уроки в школі вразила мережу.

Джерело: Скриншот

"Рахуємо від вікна", я й забула вже".

Як проходять уроки у школі.

Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу розсмішило завдання з ЯДС, де треба було скласти запитання до листків. 

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Освіта в УкраїніУкраїнашколавчительЮрій Телець (Пеоні)
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