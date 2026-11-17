"Рейки-рейки, шпали-шпали": популярна радянська лічилка для дітей отримала нове українське життя
Робити масаж малюку можна і...
Джерело: Getty/GorynVD
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Дитячі віршики – це те, що ми проносимо з собою крізь все життя. Але проблема полягає в тому, що для багатьох сучасних дорослих в Україні більшість таких віршиків російськомовні. Тож тим, хто виховує своїх дітей українською мовою, доводиться шукати альтернативи.
І, наприклад, для віршика "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" існує чудовий переклад. Його запропонувала мовна тренерка та психологиня Мирослава Кім.
З’явився цей віршик у радянські часи, а його автор залишається невідомим. Популярний текст використовували для того, щоб забавляти дитину і допомагати молодим батькам правильно робити масаж немовляті. Текст дає змогу запам’ятати послідовність рухів – погладжування, постукування, легкі пощипування. Також діти, коли підростали, використовували його як лічилочку під час ігор.
Кім вирішила створити україномовний відповідник. За її словами, на переклад у неї пішло близько 20 хвилин. І ось який віршик вийшов у результаті – запам’ятовуйте і використовуйте.
"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" українською
Рейки-рейки, шпали-шпали...
Їхав поїзд із Полтави.
Ось віконце відчинилось –
Горошинки покотились.
Йшли курчата, ціпу-ціпу,
Дзьобали собі на втіху.
А за ними гусенята
Теж пощипують завзято.
Далі йшла сім'я слонів,
Тупали, аж гай шумів.
От директор-молодець
Стіл поставив і стілець.
Та друкує на машинці
Лист малесенькій дитинці:
"Люба доню! Рідна пташко!
Висилаю жовту чашку,
В неї сонячні бочки
І на денці – крапочки.
Раніше OBOZ.UA розповідав, які україномовні віршики допоможуть запам’ятати кольори веселки.
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