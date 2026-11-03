"Роти дітям ніхто не закриває", а на партах є перегородки: українка розповіла, чим школи Німеччини відрізняються від українських

У німецьких школах учням дозволено те, що забороняють школярам в Україні, тоді як німецький вчитель може бути покараний законом за те, що для його українських колег – звичайний обов’язок. Про цікаві відмінності між школами двох країн розповіла українка Оксана Чекалова, яка працює вчителькою в Німеччині.

Відео з розповіддю педагогиня опублікувала у TikTok. Вона порівняла умови роботи вчителів, організацію навчального простору та правила, яких мають дотримуватися учні й педагоги в обох країнах. І деяких пунктах відмінності справді вражають.

Так, за словами Чекалової, розмови між школярами є звичайною частиною навчального процесу. "Роти дітям ніхто не закриває, вони спокійно можуть обговорювати тему, не заважаючи іншим", – розповіла педагогиня. При цьому вона додала, що підглядати один одному в зошит і списувати діти не можуть, адже на партах встановлені спеціальні перегородки.

Відрізняється й забезпечення шкіл навчальними матеріалами. Так Чекалова поділилася, що в учительській є великі кольорові принтери, на яких педагоги можуть друкувати все необхідне для занять. При цьому купувати папір для роздруковування чи скидатися на нього ні педагоги, ні батьки учнів не повинні.

У кожному класі також є раковини, мило та паперові рушники – на ці речі батьки теж не збирають гроші. Загалом педагоги не закуповують матеріали для навчання власним коштом. Якщо дитині потрібне щось індивідуальне, чого немає в школі, батькам на початку навчального року видають відповідний список.

Ще одна помітна відмінність – відсутність шкільної форми. У німецьких школах, за словами вчительки, і діти, і педагоги мають повну свободу самовираження в одязі.

А от за що німецький вчитель може втратити право на роботу за фахом і навіть потрапити до в’язниці, так це за фотографування дітей – це в країні суворо заборонено. "Тоді, коли у наших школах це обов'язково – вчителі мають вести соцмережі і викладати туди дітей", – пояснила Чекалова. І це одна з найбільших відмінностей між системами освіти двох країн.

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