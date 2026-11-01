Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Вчитель географії з Києва Андрій Уткін влаштував для учнів цікавий квест на уроці. Педагог розсипав на партах кілька гірських порід, а школярі мали встановити, що це за каміння і зібрати набори назад.

На своїй сторінці в Threads пан Андрій зауважив, що діти могли користуватися будь-якими джерелами інформації, окрім як звертатися до вчителя. Допис зібрав понад пів мільйона переглядів, а у коментарях українці підкреслювали, що подібні уроки набагато цікавіші для дітей, ніж просто читання предмету.

Андрій Уткін провів цікавий... Джерело: Скриншот Розгорнути

"В одній з шкіл Києва вчитель географії на уроці спеціально розсипав на партах кілька наборів гірських порід. Каменюки переплутались і ні в чому не винні учні мають встановити що є що й зібрати набори назад, дозволено користуватись будь-якими джерелами інформації (окрім вчителя)", – написав педагог.

Андрій Уткін показав цікавий урок географії. Джерело: Threads Андрій Уткін

Він також додав, що школярі повністю впоралися із завданням. Водночас коли вони питали його, чи зможе педагог розгадати всі породи із заплющеними очима, то він відповів, що мінімум 15-20% він зможе визначити таким чином.

У Києві вчитель географії пр... Джерело: Threads Андрій Уткін Розгорнути

Дехто зазначав, що подібні уроки запамʼятаються школярам на все життя, а щось схоже проводять для студентів інших спеціальностей у закладах вищої освіти. Водночас інші питали як потрапити на урок до вчителя.

Мережу вразив урок географії. Джерело: Скриншот

"У нас на фармакогнозії (лікарські рослини) було схоже, моє найулюбленіше завдання. Вчителька давала дрібку пилу, треба було хімреакціями і мікроскопом визначити "що то було". Успіхів вашим учням. Впевнена, вони запам'ятають це заняття".

Українців вразив урок географії в Києві. Джерело: Скриншот

"Я школу закінчила багато років назад, але як потрапити до вас на урок?"

"Медики так вивчають кісточки кисті і стопи, тільки вони не бачать що там під серветкою,і мають визначити кожну кісточку на дотик. А географу респект!"

Вчитель географії поділився... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Наочність, креативність та мозкова активність. І ще море дітям задоволення".

Українців захопив урок геогр... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Це було зроблено для користі дітей, це є урок географії, діти мають то вивчати, мають знати природні краєвиди своєї країни, де вони живуть, ростуть, пізнають".

Українці вражені уроком географії у школі. Джерело: Скриншот

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