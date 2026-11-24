Середній бал випускників коледжів за два роки майже не змінився: що показало дослідження ДСЯО

Середній бал випускників закладів фахової передвищої освіти у 2025/2026 навчальному році становив 62,4 бала зі 100 можливих, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального року 62,8). Це суттєво поступається результатам 2018/2019 навчального року, коли середній бал сягав 86,71.

Такі результати показало дослідження, проведене Державною службою якості освіти. Водночас зафіксовано значний розрив між результатами окремих освітньо-професійних програм (ОПП): розмах між мінімальним та максимальним середніми балами за чотири етапи проєкту зріс більш ніж у чотири рази – до 61,85 бала (від 32,08 до 93,93 бала).

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Упродовж 2025/2026 навчального року тестування охопило 8432 студентів із 124 закладів фахової передвищої освіти. Роком раніше участь у ньому взяли 7991 студент із 133 закладів, а у 2023/2024 навчальному році – 8477 студентів зі 152 закладів.

За чотири етапи проєкту кількість освітньо-професійних програм, охоплених тестуванням, зросла з 15 до 37, а кількість спеціальностей – із 14 до 21.

Водночас за результатами моніторингу:

лише 40% закладів мають локальні достовірні дані про освітні втрати;

частка закладів, які проводять власне тестування для їх виявлення, за два роки зменшилася з 79% до 63%;

29% керівників вважають застосовувані компенсаторні заходи ефективними;

ще 42% оцінюють їх як дещо ефективні;

участь керівників у спеціалізованих програмах і консультаціях щодо подолання освітніх втрат скоротилася з 51% до 36%;

до 30% зросла частка закладів, які залучають зовнішню допомогу для діагностики освітніх втрат.

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