Сертифікація педагогів 2027: коли розпочинається реєстрація та вчителі якого предмету зможуть взяти участь вперше
Коли розпочнеться реєстрація...
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Реєстрація для участі в сертифікації учителів 2027 розпочнеться 15 січня і триватиме до 25-го включно. Вперше пройти тестування зможуть викладачі природничої освітньої галузі та природознавства. Взяти участь у незалежному оцінюванні зможе 5000 українських педагогів.
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Завдання сертифікації укладатимуть відповідно до чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Їх розроблено з урахуванням вимог професійного стандарту.
Реєстрація проходитиме у два етапи:
- з 15 до 22 січня – у межах регіональних реєстраційних квот основного етапу реєстрації;
- із 23 до 25 січня – у межах граничної кількості учасників сертифікації, без застосування регіональних реєстраційних квот.
Кількість учасників розподілено таким чином:
Сертифікація передбачатиме три послідовні етапи:
- Незалежне тестування – оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації.
- Самооцінювання власної педагогічної майстерності.
- Оцінювання професійних компетентностей педагогів під час їхньої практичної діяльності.
Регіональні реєстраційні квоти основного етапу реєстрації
Ознайомитися з програмами незалежного тестування для відповідних категорій учителів можна вже зараз. Вони допоможуть зорієнтуватися у змісті тестування та визначити, яким питанням варто приділити увагу під час підготовки.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що Лікарчук різко відреагував на сертифікацію вчителів на Київщині.
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