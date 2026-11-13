"[Ша-і]-контент" чи "[ші]-контент"? Репетиторка української мови пояснила, як вимовляти правильно

Великі лінгвістичні моделі, які ми ще називаємо штучним інтелектом, уже стали одним зі звичних інструментів, яким ми користуємось щодня. Навіть абревіатура ШІ стала загальновживаною і не потребує додаткових пояснень. Але чи правильно ви називаєте її українською мовою?

Репетиторка Оксана Качура звернула увагу, що у мовленні можна зустріти два варіанти вимовляння такого скорочення. Одні кажуть, називаючи кожну літеру окремо – [ша-і], тоді як інші кажуть та, наче це коротке слово із двох літер [ші]. Педагогиня опублікувала в TikTok пояснення, як же насправді потрібно вимовляти ШІ відповідно до правил української мови.

"Наштовхнулася я спочатку на відео відомого мовознавця Олександра Авраменка, який нагадав: якщо всередині абревіатури є голосний звук, то вимовляємо її як звичайне слово", – розповіла Качура. За цим принципом читаємо такі скорочення як ЧАЕС або ЦУМ.

Якщо ж голосного посередині абревіатури нема, то потрібно окремо називати кожну букву. Тому СБУ читаємо як [ес-бе-у], а не я [сбу], а НМТ – як [ен-ем-те].

"Тобто "ВІЛ-інфекція" вимовляється саме як [віл], бо посередині є голосний. А у слові ШВЛ (штучна вентиляція легень) кожну літеру називаємо окремо, бо голосного посередині немає", – розтлумачила Качура.

Але в абревіатурі ШІ всього дві літери. Тобто, голосного посередині вона мати не може. "Тому називаємо кожну літеру окремо: [ша-і] – за аналогією до [це-а] (цільова аудиторія), [те-у] (технічні умови).

"ШІ-контент" пишемо з дефісом і пам'ятаємо, що це слово чоловічого роду, бо головне слово – інтелект", – додала Качура. І назвала кілька винятків із цього правила – США та ЗМІ. Перше ми вимовляємо як [се-ше-а], а не як [ес-ша-а], а друге – як [змі], а не як [зе-ме-і].

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