Що побачили першим? Тест покаже, чи любите ви конкуренцію

Наш мозок здатний по-різному сприймати одне й те саме зображення. Іноді ми помічаємо деталі, які інші люди бачать лише після уважного розглядання. Саме на цьому принципі побудовані оптичні ілюзії, які не лише дивують, а й стають основою цікавих психологічних тестів. Дивіться зображення нижче.

Одна з таких головоломок пропонує визначити, наскільки людина схильна до суперництва та прагнення перемагати. Як пише Times of India, достатньо поглянути на незвичайний малюнок і запам'ятати, що саме привернуло вашу увагу найпершим.

Оптична ілюзія. Джерело: nypost.com

Якщо ви першими побачили череп

Згідно з популярним трактуванням ілюзії, такий вибір може свідчити про чесність і прямолінійність. Ви належите до людей, які цінують правду та не люблять приховувати свої думки. Друзі можуть довіряти вам особисті секрети, знаючи, що ви не зрадите їхньої довіри.

Водночас прагнення конкурувати з іншими може бути для вас не надто важливим. Ви не обов'язково намагаєтеся довести свою перевагу та можете спокійно ставитися до чужих досягнень.

Для вас важливішими можуть бути власні принципи, щирість і внутрішнє відчуття правильності своїх вчинків.

Якщо ви першими побачили двох дівчат

Якщо ваша увага відразу зосередилася на дівчатах, які грають у карти, автори тесту пов'язують такий вибір із вираженим духом суперництва.

Ви любите змагатися, прагнете перемагати та неохоче миритеся з поразками. Конкуренція може мотивувати вас працювати наполегливіше й досягати нових цілей.

При цьому тест приписує вам життєрадісність та оптимістичний погляд на життя. Навіть складні завдання ви можете сприймати як виклик, а можливість продемонструвати свої здібності приносить вам задоволення.

Цікаво, що ілюзія стала популярною завдяки блогеру Чарльзу Меріоту, який поширював подібні візуальні головоломки у TikTok. Сам малюнок раніше використовували на обкладинці книжки The Ghost Sequences письменниці А. К. Вайз, опублікованої у 2021 році.

Водночас варто пам'ятати, що подібні оптичні тести не є науково підтвердженим методом визначення характеру. Те, який образ людина побачила першим, не дозволяє достовірно оцінити її чесність, оптимізм або схильність до конкуренції.

Проте такі ілюзії залишаються цікавою розвагою та чудовою нагодою порівняти власне сприйняття з тим, що помічають друзі або рідні.

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