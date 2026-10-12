Що таке "чірібірішний"? Як на Закарпатті називають кольори: варіанти змусять вас усміхнутися

Закарпатський діалект української мови – один із найбільш незвичайний. Він увібрав у себе слова із багатьох сусідніх мов (угорської, словацької, чеської, німецької та румунської) і часом носію літературної норми простіше зрозуміти білоруську чи польську, ніж те, як говорять закарпатці.

Цим користується угорська блогерка Креативна жона. Вона публікує в TikTok зокрема ролики, в яких розповідає про місцеві слова та їхнє значення. Нещодавно дівчина вирішила розповісти про те, як на Закарпатті називають кольори. Вона навела кілька слів, вжила їх у фразах і переклала їх на літературну українську.

Чірібірішний – багатокольоровий

Приклад вживання: Вержи з себе той чірібірішний кобат, бо вже ми в очі муляє.

Вержи з себе той чірібірішний кобат, бо вже ми в очі муляє. Що перекладається як: Скинь з себе це багатоколірне пальто, бо очі мені муляє.

Рожевий – рУжовий

Приклад вживання: Не купуй тоті ружові штрімфлі, тоть то дитвачі.

Не купуй тоті ружові штрімфлі, тоть то дитвачі. Що перекладається як: Не купуй ті рожеві шкарпетки, так то дитячі.

Фіолетовий – тинтовий

Приклад вживання: Достань ми тинтову ширинку з шифонери, бо йду в церкву.

Достань ми тинтову ширинку з шифонери, бо йду в церкву. Що перекладається як: Дістань мені фіолетову хустку із шафи, бо йду в церкву.

Червоний – черлений

Приклад вживання: Слухайте, повісила на шпагу черлені будюгови та впали.

Слухайте, повісила на шпагу черлені будюгови та впали. Що перекладається як: Слухайте, повісила на мотузку червоні труси та впали.

Сірий – сивий

Приклад вживання: Принес ми з ґанка сивоє відро, бо гія корову напоїти.

Принес ми з ґанка сивоє відро, бо гія корову напоїти. Що перекладається як: Принеси мені з ґанку сіре відро, корову треба напоїти.

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