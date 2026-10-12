Що таке "чірібірішний"? Як на Закарпатті називають кольори: варіанти змусять вас усміхнутися
Саме такий вигляд має те, що...
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Закарпатський діалект української мови – один із найбільш незвичайний. Він увібрав у себе слова із багатьох сусідніх мов (угорської, словацької, чеської, німецької та румунської) і часом носію літературної норми простіше зрозуміти білоруську чи польську, ніж те, як говорять закарпатці.
Цим користується угорська блогерка Креативна жона. Вона публікує в TikTok зокрема ролики, в яких розповідає про місцеві слова та їхнє значення. Нещодавно дівчина вирішила розповісти про те, як на Закарпатті називають кольори. Вона навела кілька слів, вжила їх у фразах і переклала їх на літературну українську.
Чірібірішний – багатокольоровий
- Приклад вживання: Вержи з себе той чірібірішний кобат, бо вже ми в очі муляє.
- Що перекладається як: Скинь з себе це багатоколірне пальто, бо очі мені муляє.
Рожевий – рУжовий
- Приклад вживання: Не купуй тоті ружові штрімфлі, тоть то дитвачі.
- Що перекладається як: Не купуй ті рожеві шкарпетки, так то дитячі.
Фіолетовий – тинтовий
- Приклад вживання: Достань ми тинтову ширинку з шифонери, бо йду в церкву.
- Що перекладається як: Дістань мені фіолетову хустку із шафи, бо йду в церкву.
Червоний – черлений
- Приклад вживання: Слухайте, повісила на шпагу черлені будюгови та впали.
- Що перекладається як: Слухайте, повісила на мотузку червоні труси та впали.
Сірий – сивий
- Приклад вживання: Принес ми з ґанка сивоє відро, бо гія корову напоїти.
- Що перекладається як: Принеси мені з ґанку сіре відро, корову треба напоїти.
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