Що таке "кочерижка": як правильно назвати українською

Українська мова багата на колоритні назви звичних речей, які можуть відрізнятися залежно від регіону. Іноді навіть найпростіше слово має кілька відповідників, про які знають далеко не всі. Один із таких прикладів – "кочерижка", тобто тверда частина всередині капустяної головки.

Як правильно називати її українською та які цікаві діалектні варіанти збереглися в народному мовленні, розповідає OBOZ.UA з посиланням на словниковий ресурс "Горох".

Коли капусту нарізають для салату, борщу чи квашення, посередині залишається щільна частина, від якої відходить листя. Саме її в російській мові називають "кочерыжка".

Український відповідник – "качан". Це слово зафіксоване у словниках і позначає внутрішній стрижень капустяної головки. Також цю частину овоча можна назвати серцевиною або стрижнем.

Водночас слово "качан" має ширше значення. Його вживають, коли говорять про кукурудзу, а в розмовній мові ним іноді називають усю капустяну головку. Крім того, так можуть називати залишок яблука чи груші після того, як із них з'їли м'якуш.

Однак мовознавці радять розрізняти ці поняття: якщо йдеться про цілу капустину, доречніше сказати "головка капусти", а коли про її тверду внутрішню частину – "качан".

У народному мовленні можна натрапити й на значно цікавіші варіанти. Зокрема, в різних українських говірках зафіксовано такі назви:

храпа, хряпа;

храпка;

храпанка;

хрупанчик;

храбустик;

качєн;

кочерига;

огризок.

Деякі з них пов'язані з особливостями місцевої вимови, інші відображають народні уявлення про форму чи властивості цієї частини капусти.

Цікаво, що слово "кочерижка" також трапляється в українських діалектних матеріалах. Зокрема, його фіксували дослідники говірок Донеччини. Тому не зовсім правильно стверджувати, що воно існує лише в російській мові.

Походження слова "качан" теж становить інтерес для мовознавців. Його пов'язують із праслов'янською формою kočanъ, хоча остаточно з'ясованої етимології немає. Серед припущень – можливі зв'язки з давніми тюркськими словами, що позначали стебло.

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