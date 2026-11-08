Що таке прокрустове ложе та еолова арфа? Ці фразеологізми можуть збити з пантелику на НМТ з української мови

Давньогрецька історія та міфологія недарма вважаються основою сучасної європейської цивілізації. Окрім великої кількості слів грецького походження, українська мова досі послуговується фразеологізмами, які породила ця культура.

Ба більше, давньогрецькі фразеологізми щороку трапляються серед завдань на НМТ. Тому репетиторка Наталія Сорокіна вирішила пояснити значення найбільш поширених із них.

Піррова перемога – перемога, здобута занадто дорогою ціною, яка дорівнює поразці. Цар Пірр Епірський, який правив на межі IV-III століть до нашої ери, вважався одним із найсильніших противників Риму. Однак, за легендою, одного разу після особливо кривавої битви Пірр втратив майже все своє військо. Тоді він вийшов і сказав: "Ще одна така моя перемога, і я залишуся без війська".

Прокрустове ложе – мірило, штучний шаблон, під який силою підганяють кого-небудь або що-небудь. Розбійник на прізвисько Прокруст, який поблизу Афін, прославився тим, що вкладав своїх жертв на власне ліжко. Якщо воно було закоротке для жертви, їй обрубували кінцівки, щоб підігнати тіло під довжину, якщо ж навпаки – задовге, людину силою розтягували.

Геростратова слава – ганебна слава. Житель міста Ефес Герострат 21 липня 356 року до н. е. спалив славнозвісний храм Артеміди. Він зізнався, що зробив це, бо хотів, щоб його ім'я назавжди увійшло в історію. Чоловіка за це засудили до довічного забуття, однак його злочин був настільки великим, що нащадки запам’ятали його. А храм потім відбудували, і він став одним із Семи чудес світу.

Дамоклів меч – смертельна небезпека, яка постійно нависає над кимось. Тиран Сиракуз Діонісій (405—367 роки до н. е.) мав серед своїх придворних заздрісника на ім’я Дамокл. Тому не давали спокою влада і багатство правителя. Дізнавшись про це, Діонісій вирішив провчити Дамокла і запропонував йому один день побути правителем замість нього. Однак повісив над престолом свій меч, який тримався на кінській волосині. Будь-якої миті волосина могла порватися і меч впав би вістрям на Дамокла. Через постійний страх Дамокл сказав, що краще нехай його стратять негайно, ніж він очікуватиме раптової смерті, що може статися коли завгодно. У такий спосіб Діонісій показав, що життя правителя геть не таке безхмарне і безпечне, як здається зі сторони.

Еолова арфа – чутлива душа людини. Еол у давньогрецькій міфології був богом вітрів. Він володів чарівною арфою, яка грала прекрасну музику, щойно на неї подме навіть найслабший вітерець. Цікаво, що зачаровані цим міфом греки справді сконструювали інструмент, струни якого здатні реагувати на рух повітря. Участь людини їм для цього не потрібна.

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