"Шкода, що батькам робочий день не скорочують". Мережу обурили уроки по 35 хвилин у школах Київщини

З 9 листопада 2026 року в усіх школах Бучанської громади на Київщині уроки триватимуть 35 хвилин. Таке рішення ухвалила міська рада через тривалі відключення електроенергії, зниження температури та скорочення світлового дня.

Головним пріоритетом громади залишається очне навчання дітей, а зменшення тривалості уроків дозволить оптимізувати освітній процес, мінімізувати вплив енергодефіциту та забезпечити завершення занять до настання сутінків. На офіційній сторінці міської ради у Facebook повідомили, що рішення ухвалено з огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України задля збереження безпекових умов.

У Бучанському районі скорочу... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Закликаємо батьків із розумінням поставитися до нововведень та заздалегідь скоригувати маршрути супроводу дітей до закладів освіти і назад", – йдеться у зверненні.

У школах Бучанського району... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас не всі українці підтримали таку ініціативу. Зокрема, дехто вказував, що у такому випадку батькам потрібно скорочувати робочий день. Водночас інші саркастично зазначали, що незабаром уроки починатимуться о 7 ранку, щоб проводити їх засвітла.

Батьків обурило рішення скор... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Уроки в другу зміну розпочинались о 12:30, тепер о 12:40 після нововведень. Ще плануються зміни в графіку? Чи може вже досить змінювати час і переходити до конструктивної роботи влади по відношенню до шкіл! Питання чи забезпечені школи генераторами і пальним до нього? Чому досі не налагоджене харчування в школах в укритті? Чому досі не працює нормально вентиляція в укритті? Ви там що тільки графіки уроків взмозі змінити, більше нічого?", – пишуть у мережі.

У школах на Київщині скороти... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо бачать, що учні втомилися. Крім того, змінюватися може також порядок предметів у розкладі, щоб складний матеріал діти опрацювали у час, коли їм легше концентруватися. На цьому зауважив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. За його словами, головне завдання школи – не формальне дотримання однакової тривалості кожного уроку, а досягнення програмних результатів навчання.

Він зазначив, що якщо вчитель бачить, що діти втомилися, заняття можна завершити раніше. Йдеться, зокрема, про скорочення 45-хвилинного уроку до 40 або 35 хвилин. Міністр вважає, що такий підхід має допомогти раціональніше використовувати навчальний час і не витрачати його на формальне продовження заняття, якщо учні вже втратили концентрацію.

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Санітарний регламент наголошує, що організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів. Окремо нормативні документи регулюють і дистанційне навчання. В умовах воєнного стану для синхронного дистанційного навчання передбачені різні варіанти тривалості занять залежно від віку:

для 5–6 класів – два заняття по 45 хвилин, три по 35 або чотири по 25 хвилин;

для 7–9 класів – два по 45, три по 40, чотири по 30 або п’ять по 25 хвилин.

Водночас освітня юристка Лілія Орел пояснила, що вчителі зобовʼязані дотримуватися затвердженого розкладу занять та встановленої тривалості уроків і не мають права самостійно скорочувати їх без належних правових підстав. Якщо педагог без поважних причин завершує заняття раніше, це може розглядатися як порушення трудової дисципліни та невиконання посадових обовʼязків, а вчителя притягнуто до відповідальності.

"За самовільне скорочення уроків учитель може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України, за порушення трудової дисципліни може застосовуватися догана, а за систематичне невиконання трудових обов'язків без поважних причин, за наявності передбачених законом умов, можливе звільнення відповідно до пункту 3 частини першої статті 40 КЗпП України", – написала Орел.

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