"Школа – це не про котлети". Українські батьки вчергове посперечалися через безкоштовні обіди і розбурхали освітян

У мережі виникла дискусія через безкоштовні обіди у школах. Так, в одній із груп у Facebook показали фото обіду в одній із гімназій Кропивницького, де дітям у одноразових контейнерах дали запіканку зі сметаною, банан та консервовану кукурудзу. Подібна страва викликала обурення у батьків.

Під дописом розгорілася дискусія: українці дивувалися чому школа має асоціюватися "з котлетами", тоді як інші нарікали на якість харчування. Водночас освітній експерт Віктор Громовий, реагуючи на повідомлення, здивувався, чому єдине, що хвилює батьків школярів, – це обіди.

Українці влаштували дисусію... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Невже єдине, що турбує батьківську громадськість мого рідного міста, – це обіди? І чомусь у багатьох "замовників освітньо-харчувальних послуг", попри їхню безкоштовність, є якісь "обіди" на обіди та підозри, що дітей обʼїдають", – написав Громовий і викликав дискусію серед освітян.

Що не так з харчуванням у школах. Джерело: Скриншот

У коментарях багато хто зазначав, що з появою безкоштовного харчування у школах, це стало ледве не єдиною проблемою батьків. Адже, допоки його не було, то вони звертали увагу на інші виклики. Крім того, багато хто зазначав, що вчителі недаром нагадують давати дітям з собою перекус, бо не всім школярам подобаються страв у їдальні. А хтось взагалі казав, що подібна порція цілком доречна і включає усі необхідні складові.

Мережу обурили нарікання бат... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Схоже на сніданок, кукурудзу замінити на більший банан чи шмат запіканки і нормальний сніданок. Нічого страшного не бачу. Трошки нераціональне витрачання коштів та планування меню, але харчування в школі мене менше турбує, ніж усі інші проблеми".

Українці показали шкільні обіди. Джерело: Скриншот

"Класний, корисний сніданок, тим паче ваша дитина, перед тим, як йти в школу, снідала вдома?"

Що дають дітям на обіди в школі. Джерело: Скриншот

"Тому вчителі попереджають, щоб давали дітям перекус. Для більшого, мабуть, діти не повинні сидіти в підвалі, а кухарі не повинні готувати і роздавати під загрозою обстрілу".

"Що поганого в цій їжі? Сумніваюсь, що це обід, скоріше сніданок, нормальний".

Який вигляд мають шкільні обіди. Джерело: Скриншот

"Як сказав мій син – було все дуже смачно".

Освітян обурили нарікання на шкільні обіди. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, харчування дітей у школі має складатися з джерела білка, вуглеводів, овочів або фруктів. Якщо правильно формувати меню, включаючи до нього сезонні продукти, то можна скласти для школярів поживний прийом їжі на 50-60 гривень. Водночас не варто намагатися робити на таку суму "ресторанне" меню. Про це в інтервʼю OBOZ.UA розповіла нутриціологиня та фітнес-тренерка Майя Боровик. Вона підкреслила, що для дітей важливі не тільки калорії, а й якість раціону, який впливає на ріст, розвиток, самопочуття і здатність навчатися.

Водночас освітній експерт Ігор Лікарчук розкритикував бум у соцмережах довкола обідів у школах. За його словами, заклади освіти призначені для навчання, а не громадського харчування. Він підкреслив, що ініціатива для сьогодення перспективна, адже для багатьох сімей це важливий аспект.

Лікарчук зауважує, що школа може бути місцем, де дитина харчується, проте не повинна перетворюватися на організатора цього харчування. Він підкреслив, що основна мета закладів освіти – навчати, а не годувати дітей.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування у школах.