Школи Одеси терміново переходять на дистанційку, у дитсадках працюватимуть чергові групи: що трапилося

Школи Одеси з 23 по 27 листопада включно переходять на дистанційне навчання через перебої з теплом, світлом і водою. Для учнів, які через через відключення електроенергії не зможуть долучитися до онлайн-уроків, підготовлені відеозаняття. Отримати записи можна, звернувшись до класного керівника або директора школи.

Про це повідомив департамент освіти та науки Одеської міської ради. Водночас у дитсадках працюватимуть чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури. Дізнатися розклад батьки можуть в адміністрації закладів.

"З 23 до 27 листопада включно школи Одеси навчатимуть дистанційно. Через значні перебої з теплом, світлом і водою діємо за алгоритмами, які затвердила міська комісія з питань ТЕБ та НС. Розуміємо, що через відключення діти не завжди зможуть долучитися до уроків онлайн. Наші педагоги підготували відеоуроки, які можна переглянути, коли буде можливість. Щоб отримати записи, зверніться до класного керівника або директора школи. У ці дні в дитячих садках працюватимуть лише чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури. Про роботу чергової групи можна дізнатися в адміністрації свого садочка", – йдеться у повідомленні.

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Також департамент рекомендує батькам за можливості заряджати телефони, планшети та ноутбуки під час появи електроенергії. Скористатися для цього можна й пунктами незламності, які працюють на базі закладів освіти.

Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. В регіоні відбуваються масштабні знеструмлення, а після відновлення світла можливі перепади напруги, повідомило Міністерство енергетики України.

Після масованої атаки РФ у ніч на 20 листопада енергетикам вдалося частково стабілізувати електропостачання в регіонах, які зазнали ударів. Водночас російські війська продовжують атакувати відновлені об'єкти, а повітряні тривоги ускладнюють ремонтні роботи.

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