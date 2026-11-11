Школи повинні самостійно виявляти освітні втрати: ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів

Українські школи повинні самостійно виявляти прогалини в знаннях учнів, планувати компенсаторне навчання та використовувати інструменти внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Тоді як громади мають відповідати за стратегічне управління процесом подолання освітніх втрат, забезпечення закладів необхідними ресурсами, а також організацію системної психологічної підтримки.

Відповідні рекомендації містяться у базовій моделі системи подолання освітніх втрат, яку підготувала і оприлюднила Державна служба якості освіти. Модель розробили на основі рекомендацій, які сформували за підсумками обговорень результатів моніторингового дослідження якості освіти у школах під час воєнного стану за 2023–2025 роки. Документ передбачає розмежування завдань між місцевою владою та закладами освіти.

ДСЯО надала модель подолання освітніх втрат

Одним із головних напрямів моделі є створення єдиної системи моніторингу освітніх втрат на рівні територіальних громад. Для цього пропонують формувати окремі "паспорти освітніх втрат" закладів освіти та запроваджувати цифрові дашборди, які відображатимуть ситуацію в громадах.

Крім того, ДСЯО наголошує на необхідності ухвалювати управлінські рішення на основі достовірних даних. Для цього пропонують відходити від формальної звітності та використовувати репрезентативні результати досліджень.

ДСЯО надала рекомендації щод... Джерело: Скриншот Facebook Розгорнути

Територіальні громади та школи можуть самостійно адаптувати передбачені нею інструменти відповідно до місцевих потреб і умов.

З базовою моделлю системи подолання освітніх втрат можна ознайомитися за посиланням.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання.