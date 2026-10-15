Школи зможуть поєднувати очну та дистанційну форми: уряд внормував організацію навчання під час повітряних тривог

Українські школи зможуть гнучкіше організовувати освітній процес під час тривалих повітряних тривог, поєднуючи заняття в класах і дистанційне навчання. Водночас безпека учнів і педагогів залишається обов’язковою умовою, а під час сигналу тривоги всі мають перебувати в укриттях.

Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький у Telegram-каналі.

Громади мають допомогти школам адаптувати освітній процес до безпекових умов. Зокрема, необхідно розглянути можливість використання інших облаштованих укриттів, де можна проводити уроки.

"Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів", – зазначив Корецький.

Кожен заклад освіти самостійно визначатиме модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриття та умов його облаштування. Заняття зможуть проводити у класах або укриттях, а також поєднувати очний і дистанційний формати.

"Кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття", – наголосив він.

Окрему увагу приділятимуть організації розкладу. Батьки повинні заздалегідь знати, як відбуватиметься навчання, щоб мати змогу планувати свій день. Для цього школи мають забезпечити гнучкі розклади та зрозумілі правила переходу між форматами занять.

"Батьки мають заздалегідь знати, як проходитиме навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання – прогнозованими", – ідеться в повідомленні.

Якщо укриття не дозволяє провести всі уроки очно, пріоритет надаватимуть предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші дисципліни за потреби можна буде вивчати дистанційно.

Водночас укриття в школах, які працюють очно, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей. Там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови.

Виконання урядового рішення щомісяця відстежуватиме Міністерство освіти і науки.

"Безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті обов’язкове", – підкреслив Корецький.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що школи повинні планувати формат занять щонайменше на тиждень уперед і завчасно повідомляти про нього батьків. В умовах тривалих та повторюваних повітряних тривог графік роботи закладів освіти має бути передбачуваним для батьків та освітян.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!