Скандал із викладачкою вінницького вишу, яку звинуватили в булінгу студентів у соцмережах, отримав несподіваний поворот: що вирішив суд

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова має виплатити викладачці вишу 383 736,30 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Заклад освіти програв судову справу щодо звільнення педагогині через конфлікт зі студентами та публікації у Facebook, де вона публікувала відео та фото студентів із висловлюваннями "ярий комуніст і вірний слуга", "комуняка", "не менш зашкварений", молодца-адінакови з лиця".

Відповідну постанову ухвалив Верховний Суд, а рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Викладачка не погодилася з рішенням адміністрації вишу і у позові наполягала на незаконності звільнення, вимагала поновлення на роботі, компенсації за вимушений прогул, а також встановлення факту дискримінації у трудових відносинах.

Вінницький виш має виплатити... Джерело: freepik.com Розгорнути

Суд частково задовольнив її вимоги, встановивши, що університет не довів наявності достатніх підстав для звільнення за аморальний проступок. Конфлікт виник під час події, яка безпосередньо не стосувалася виконання викладачкою її посадових обовʼязків, хоча суд не визнав поведінку доцентки бездоганною.

Згідно з рішенням суду, викладачку поновлено на посаді доцента кафедри, а з університету присуджено стягнути 383 736,30 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу – за період із 9 травня 2024 року до 4 липня 2025 року включно. Водночас суд відмовив у задоволенні решти позовних вимог, зокрема щодо встановлення факту прямої дискримінації.

Присуджена компенсація не є штрафом для університету. Йдеться про середній заробіток, який працівниця мала отримати за період незаконного звільнення.

Чому виник конфлікт

Судовий спір розпочався після подій, пов’язаних з обранням представників студентства для участі у виборах ректора Вінницького національного медичного університету. Викладачка кафедри акушерства та гінекології, яка працювала в університеті з 1997 року, стверджувала, що здійснювала громадський контроль за прозорістю виборчого процесу та висвітлювала його перебіг як журналістка. За її словами, адміністрація університету звинуватила доцентку в безпідставному втручанні у вибори студентських представників, порушенні педагогічної етики та образах на адресу студентів і колег.

Після конфлікту на її особистій сторінці у Facebook були опубліковані фотографії та відеоматеріали за участю студентів із різкими коментарями. Зокрема, у судових матеріалах згадуються висловлювання "комуняка", "не менш зашкварений", "ярий комуніст" тощо.

Чи має право виш звільнити в... Розгорнути

Керівництво закладу розцінило такі публікації як приниження честі й гідності студентів та поведінку, що має ознаки публічного булінгу. Університет видав наказ про звільнення викладачки за вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням роботи працівника, який виконує виховні функції. Доцентка звернулася до суду, адже вважала рішення адміністрації неправомірним.

Згодом педагогиня заявила, що її повторно звільнили з вишу. Цього разу – за прогул. Викладачка зазначила, що оскаржує рішення в суді.

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