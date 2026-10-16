Скількома океанами омивається Крим? Що не так із заявою Трампа

Президент США Дональд Трамп розповів свою " географічну версію" щодо півострову Крим. За його словами, – це ділянка суші, що омивається океаном з чотирьох сторін і має розмір Техасу (другий за площею та чисельністю населення штат).

Таку думку президент США висловив під час інтервʼю News Max. Він збільшив Крим майже у 26 разів, а площа штату, враховуючи його слова, перекриває всю площу України.

"Крим – це безумовно найцінніша частина України. Це чотири сторони океану. Він (Крим, – ред) чудовий. Найгарніший шматочок землі. Я знаю гарну землю", – сказав Трамп.

Крим має площу приблизно 27 000 км², Техас – понад 695 000 км².

"Якщо б я відмовився від цієї землі, я б потрапив на перші шпальти всіх газет на наступні 20 років", – додав він.

Насправді Крим не омивається жодним океаном безпосередньо – він омивається двома морями: Чорним (на заході та півдні) і Азовським (на сході та північному сході). Обидва ці моря належать до басейну Атлантичного океану, але сам Крим півостровом виходить лише до морів, а не до океану.

Скількома океанами омивається Крим. Джерело: Скриншот

Як відомо, Україна втратила контроль над основною територією Криму внаслідок її окупації після 16 березня 2014 року, коли було незаконно проведено референдум, який не визнала Генеральна Асамблея ООН.

Територією Криму проходить державний кордон України довжиною 821км. До складу АР Крим не входить південний захід півострова, підлеглий Севастопольській міськраді, яка є одиницею загальнодержавного підпорядкування, та північна частина Арабатської стрілки, що входить до складу Херсонської області.

Територія Криму – 26861 км². Протяжність: із заходу на схід— 360 км (інші дані – 325 км), з півночі на південь – 180 км.

На заході і півдні омивається водами Чорного, на сході – Азовського, що належить до басейну Атлантичного океану. Півострів приблизно однаково віддалений від екватора і Північного полюсу. Його західний берег утворений Тарханкутським півостровом, східний – Керченським. На півночі Крим з'єднаний 7-кілометровим Перекопським перешийком та 700-метровим на косі Арабатська стрілка із сусідньою Херсонською областю, на південному заході межує із містом Севастополь, на сході – із Краснодарським краєм Російської Федерації.

Нагадаємо, Україна географічно розташована у межах трьох часових поясів, але офіційно у межах однієї держави можна встановлювати однаковий час, якщо похибка не критична. Відтак, наша країна використовує лише один – відомий як київський час (UTC+2).

Хоча 85% території країни знаходиться у другому часовому поясі, незначні частини Закарпаття та східних областей потрапляють у перший та третій часові пояси відповідно. Тож, фактично, на Закарпатті сонце заходить набагато пізніше, ніж на Луганщині.

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