"Скільки буде 0,75 + 0,75?" Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад
Якщо дитина не може зрозуміт...
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Дітям складно осягнути концепцію абстрактних чисел, але вони легко орієнтуються, якщо пояснити їх на конкретних прикладах. Про цей кумедний та показовий випадок, який це доводить, розповіла репетиторка з математики Марія Захарчук.
Випадок зі своєї практики вона описала у Threads. Під час заняття викладачка дала учениці завдання порахувати 0,75 + 0,75, але дитина не змогла виконати операцію з десятковими дробами. І тоді репетиторка вирішила перейти на більш конкретні приклади. "Я: "От уяви: ти купуєш у магазині дві пляшки Coca-Cola по 0,75 л. Скільки літрів Coca-Cola ти купила?" Вона: "ОООООО! 1,5 ЛІТРА КОКА-КОЛИ!" Coca-Cola править світом…", – поділилася освітянка.
Репетиторка з математики пок...
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Допис повеселив користувачів соцмережі. Вони почали пригадувати, що їм допомогло навчитись математики, і пропонували свої варіанти наочних прикладів. Наприклад, розповіли про хлопчика, який не міг нічого порахувати, якщо не "перевести" все в євро. Тепер цей хлопчик виріс і непогано заробляє.
У коментарях розповіли про х...
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Також було в коментарях чимало жартів про те, що лічба на алкогольних напоях була би ще ефективнішою. Хоча дехто зумів пояснити дітям концепцію дробів на прикладі шматочків торта.
Коментатори жартували, що в...
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Загалом коментатори похвалили педагогиню за те, що вона змогли знайти асоціативний підхід до дитини. І висловлювали сподівання, що вона тепер стала улюбленою викладачкою цієї учениці.
Хтось рахував у літрах, а хт...
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Раніше OBOZ.UA розповідав, як приклад із водою і пляшками допоміг пояснити підступне математичне завдання з НМТ
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