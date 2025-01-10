Скільки часу має забирати домашнє завдання, щоб воно давало результат? Це підтвердило дослідження PISA 2025

Виконання домашніх завдань тривалістю до 2 годин на день пов'язане з вищими навчальними результатами школярів, тоді як перевищення цієї норми не гарантує покращення оцінок. Такі висновки можна зробити з даних міжнародного дослідження PISA 2025 та національного моніторингу якості освіти.

Саме до цього висновку прийшла освітня експертка Ольга Стрелюк. Своїми думками з цього приводу вона поділилась у Facebook.

Що виявило дослідження PISA 2025

Співвідношення між часом, пр... Джерело: Facebook / Ольга Стрелюк Розгорнути

Міжнародне дослідження показує нелінійну залежність між часом, витраченим на шкільні завдання вдома, та успішністю учнів. Виявилось, що найвищі показники демонструють школярі, які приділяють самостійній роботі до 2 годин щодня, тоді як триваліші заняття супроводжуються нижчими балами.

Втім, це не свідчить про шкоду тривалого самостійного навчання. Такі результати можна пояснити тим, що слабшим учням нерідко просто потрібно більше часу, щоб розібратися з матеріалом.

В абсолютних цифрах дослідження PISA 2025 показало, що загалом у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) школярі витрачають на домашні завдання в середньому 1,4 години на день. Хоча від країни до країни цей показник коливається – від менш ніж години у Фінляндії чи Чехії до двох з половиною годин і більше в Азербайджані чи Монголії.

Що стосується українських учнів, вони сидять за підручниками в середньому 1,9 години щодня. Тобто виконують завдання майже на пів години довше за своїх однолітків із країн ОЕСР.

Цікаво, що триваліша робота вдома має позитивний зв’язок з допитливістю, наполегливістю та вмінням дітей ставити цілі. Хоча третина опитаних все одно зізналась, що просто припиняє виконувати завдання, якщо вони виявляються надто об'ємними.

Дані моніторингу Державної служби якості освіти України

Співвідношення між оцінкою з... Джерело: Facebook / Ольга Стрелюк Розгорнути

Національне моніторингове дослідження 2025 року серед восьмикласників показало схожі закономірності, але з власними нюансами залежно від предмета. Найгірші результати впевнено продемонстрували ті діти, які взагалі ігнорують домашні роботи.

А от що стосується української мови, школярі, які витрачали на завдання понад 2 години, показали нижчі результати порівняно з тими, хто вкладався у 30 хвилин. Тоді як із алгеброю тенденція вийшла протилежною – найкращі результати продемонстрували саме ті учні, які сиділи над математикою понад 2 години.

Співвідношення між оцінкою з... Джерело: Facebook / Ольга Стрелюк Розгорнути

Підсумовуючи дані досліджень, Ольга Стрелюк зазначає, що час, присвячений навчанню поза школою, безумовно має значення, однак надмірні або занадто об'ємні завдання не обов'язково дають кращі результати. На думку експертки, педагогам і батькам варто шукати баланс між часом, навантаженням та навчальною метою. Винятком є лише ситуації, коли учневі самому цікаво зануритися в тему або коли йому дійсно потрібно більше часу, щоб розібратися з матеріалом.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який час доби вважається оптимальним для виконання домашніх завдань.