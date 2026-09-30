Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

На позір проста шкільна задача про вартість квітки спровокувала бурхливі обговорення в українському сегменті соцмереж. Завдання опублікував репетитор з математики під ніком @vlate_maths, який спробував задати його штучному інтелекту, але отримав неправильну відповідь.

Скриншот відповіді ШІ педагог опублікував на своїй сторінці у Threads. "Фух, можна видихати, ШІ нам не загрожує, поки що", – написав він. Однак нарвався на критику від коментаторів.

Репетитор з математики спита... Джерело: Скриншот Розгорнути

Задача, яку @vlate_maths задав ШІ, звучить так: "Троянда коштує 80 грн і ще половину від своєї вартості. Скільки коштує троянда?". На це запитання чат-бот без вагань відповів: "120 грн". І машина потрапила тут у типову логічну пастку.

Щоб розставити всі крапки над "і", автор блогу виклав детальний розбір задачі через звичайне шкільне рівняння. Він пояснив, що повну вартість троянди потрібно позначити як х, а "половину від своєї вартості", як 0,5х. Згідно з умовою, складаємо рівняння x = 80 + 0,5x. Перенісши змінні в одну сторону та поділивши 80 на 0,5, отримуємо x = 160. Отже, правильна ціна квітки – 160 гривень. Для перевірки достатньо підставити значення назад в умову: 80 грн плюс половина від 160 грн (тобто ще 80 грн) у сумі дають ті самі 160 грн.

Пояснення розв'язку задачі Джерело: Скриншот

Утім, далеко не всі користувачі погодилися з тим, що помилка в цій задачі є свідченням математичної неграмотності. У коментарях розгорілася дискусія щодо коректності самого формулювання. Дописувачі зауважили, що фраза "Троянда коштує 80 грн" підсвідомо збиває з пантелику і змушує мозок вираховувати 50% саме від 80 гривень, через що й виходить сума у 120 гривень.

Пояснення розв'язку задачі Джерело: Скриншот

Формулювання умов задачі роз... Джерело: Скриншот Розгорнути

Частина коментаторів закликала авторів подібних завдань узгоджувати тексти з філологами, аби уникнути двозначності. До обговорення долучився навіть магістр системного аналізу та програміст із 12-річним стажем, який зізнався, що й сам спочатку подумав про 120 гривень. На його думку, критикувати ШІ в цій ситуації не варто, адже постановка задачі не є повністю детермінованою і залишає простір для різних трактувань. Інші ж дописувачі назвали подібні каверзи підміною умов та маніпуляцією, наголосивши, що видавати неоднозначно сформульовану задачу за абсолютно зрозумілу – це моветон.

Формулювання умов задачі роз... Джерело: Скриншот Розгорнути

Коментатори кпинили з того,... Джерело: Скриншот Розгорнути

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