Складіть 6 квадратів: непроста головоломка з сірниками

Часто ми публікуємо головоломки, в яких потрібно придумати, як трансформувати фігуру, викладену із сірників. Але цього разу задача буде дещо інакшою – вам потрібно буде створити зображення з нуля.

Умови такі: у вас є 9 сірників – вам потрібно скласти з них шість квадратів. Час на виконання завдання, яке пропонує OBOZ.UA, необмежений. Можете думати над ним, скільки завгодно.

Одразу попереджаємо: щоб упоратися з цієї головоломкою, доведеться мислити нестандартно. Адже на перший погляд здається, що викласти 6 повноцінних квадратів усього дев’ятьма сірниками неможливо, навіть якщо вони матимуть спільні сторони.

Якщо вам ніяк не вдається намацати потрібну ідею, спробуйте скористатися підказкою. Квадрати у цій головоломці не повинні бути однакового розміру. Тепер ще раз подумайте над завданням і не поспішайте переходити до пояснення, поки не придумаєте варіант розв’язку.

Отже, щоб виконати умову цієї головоломки, потрібно накласти два сірники один на одного. Отже, почніть з того, що використайте сім сірників, щоб сформувати+ два великих однакових квадрати зі спільною стороною. Дві палички, що у вас залишились, розташуйте навхрест всередині одного з них. Тепер у вас є два великих квадрати і чотири маленьких, а на їх формування у вас пішло рівно 9 сірників.

Ось як можна виклати 6 квадр... Розгорнути

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було зробити з п’яти квадратів чотири, пересунувши лише два сірники.