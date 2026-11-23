Складіть шість трикутників: головоломка з сірниками

Звичайні сірники можуть стати надзвичайно цікавою інтерактивною головоломкою – просто увімкніть свою уяву. Наприклад, спробуйте із 12 однакових паличок скласти одразу шість трикутників.

Саме таке завдання пропонує вам сьогодні OBOZ.UA. Головоломка має додаткову умову: всі трикутники мають бути рівні між собою та рівносторонні.

Отже, як бачимо з умови, на побудову кожного трикутника має піти однакова кількість сірників. Але як це зробити, якщо ми маємо лише по два сірники на трикутник? Розв’язати саме цю задачу і належить тим, хто любить інтелектуальні виклики. Втім, обмежень у часі це завдання не має, тож ви можете розмірковувати над ним, скільки забажаєте.

Все ще придумали, як підступитись до головоломки? Мабуть, вам потрібна підказка. Спробуйте подумати над тим, як скласти трикутники із сірників так, щоб вони мали по дві спільні сторони. Тепер ще раз добре обдумайте задачу. І лише після того, як придумаєте свій варіант відповіді, переходьте до пояснення.

Відповідь на головоломку про... Джерело: samoosvita.in.ua Розгорнути

Звісно, щоб скласти фігуру з трикутників, що мають по дві спільні сторони, їх потрібно розташувати по колу. Отже, викладіть шість сірників зіркою, а потім закрийте вільні кінці фігури рештою сірників. Вийде колесо із шести рівносторонніх трикутників, як того і вимагали умови задачі.

Раніше OBOZ.UA публікував схожу задачу, в якій потрібно було викласти з 9 сірників 6 квадратів.