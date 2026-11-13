"Скоро скасують дітям радість!" Українців обурила петиція про заборону солодощів на день народження у дитсадку

В Україні запропонували заборонити приносити солодощі на дні народження у дитячих садках. Електронну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. У ній пропонується встановити сучасні, чіткі та єдині для всіх закладів дошкільної освіти правила щодо продуктів, які батьки або інші особи приносять дітям на святкові заходи.

У документі аргументують таку позицію тим, що у групах можуть бути діти з цукровим діабетом, харчовою алергією, непереносимістю певних продуктів або іншими медичними протипоказаннями. Автор петиції зазначає, що раніше вимога регулювалася положеннями Інструкції з організації харчування у дошкільних закладах, проте 2026 року вона втратила свою чинність.

В Україні запропонували забо... Джерело: Скриншот Розгорнути

"До громадян та ініціаторів цієї пропозиції надходять звернення батьків щодо подібних ситуацій. Зокрема, повідомлялося про випадок, коли в дитячій групі виховувалася дитина з цукровим діабетом, однак батьки інших дітей не погоджувалися відмовитися від принесення солодощів на свята та продовжували пригощати ними всю групу, попри відомі ризики для здоровʼя цієї дитини", – йдеться у зверненні.

Водночас українців обурила така пропозиція. Під дописом юриста Олександра Погорілого у Facebook користувачі мережі зазначали, що подібні ініціативи не на часі, адже в Україні війна і є нагальніші проблеми. Крім того, у більшості закладів солодощі складають у шафки й діти забирають його додому, де батьки вирішують чи можна це істи.

Декому подібні пригощання нагадували поминки, коли людям роздають солодке. А хтось нарікав на те, що у багатьох малюків і так забрали дитинство, а скоро скасують і радість.

Українців обурила ініціатива... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Мені смішно що таку проблему вирішують не на рівні самого садочка чи школи, не вирішують батьки між собою, а вирішують на рівні міністерства. Шановні, ви зовсім з глузду з'їхали. У країні війна, проблем безмежно, укриття, світло, опалення і багато іншого. Невже не видно де першочергові, глобальні проблеми?"

"Скоро заборонять дітям радіти".

В Україні створили петицію п... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Солодощі – не можна, хай їдять моркву"

"В нас садочок не працює з початку війни. А ви проблему вирішуєте з солодощами до дня народження. А може потрібно з укриттями вирішувати?"

Для чого приносити солодощі... Джерело: Скриншот Розгорнути

Для того, щоб петицію розглянула влада, вона має набрати 25 тисяч підписів. На пʼятницю, 13 листопада, документ підтримав 21 підписант, тоді як до кінця збору залишилося 88 днів.

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