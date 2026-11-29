Сніг падає чи йде? Як сказати правильно українською

В Україну прийшла зимова погода і в багатьох регіонах засніжило. А чи замислювались ви, яке дієслово правильно вживати українською мовою з іменником "сніг" – падає чи йде?

У повсякденному мовленні можна зустріти обидва варіанти. А також у соцмережах можна натрапити на суперечки, як усе ж буде правильно. OBOZ.UA вирішив розібратись у цьому питанні.

Для цього знову скористаємось нашою фантазією. Уявіть, що ви прокинулись після сніжної ночі і визираєте з вікна на вулицю, яка вся іскриться під пухнастим білим покривом. В такий момент ми зазвичай кажемо "нападало багато снігу", а не "найшло багато снігу". Отже, про ці зимові опади точно можна казати "сніг падає".

"Сніг падає" – цілком правил... Джерело: unsplash Розгорнути

Але правда в тому, що і йти сніг теж може. Таке поєднання українській мові так само цілком властиве. Тим більше, що сказати "пішов сніг" значно простіше, ніж городити конструкцію "почав падати сніг".

Отже, щодо сніжної погоди можемо вживати обидва дієслова – вони допустимі і взаємозамінні. І навіть добирати якийсь із двох варіантів, який, залежно від контексту, може бути більш вдалим та зручним.

Раніше OBOZ.UA пояснював як правильно казати українською – стажист чи стажер.