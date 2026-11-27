Справжня героїня мультфільму: фото шкільної вчительки з ящіркою стало вірусним в мережі

Вчителька природознавства Ліза Геррінг у школі Мак-Кінлі в Кокомо (США) зробила знімок зі своєю ящіркою на імʼя Ранго Кіпплінгом і вразила мережу. За її словами, близько двох років тому, її клас отримав грант на придбання шкільного домашнього улюбленця.

Педагогиня зазначає, що спершу їй не подобалася тваринка, проте згодом вона стала брати її додому на вихідні і літні канікули. В інтервʼю виданню Тoday вона розповіла, що ящірка має власний гардероб і вона її часто одягає у різні костюми.

Вчителька природознавства вразила мережу. Джерело: Скриншот

У мережі вчительку порівнюють із героїнею мультсеріалу "Чарівний шкільний автобус" – Міс Фрізл, яка мала неординарні методи навчання, проводила дітям фантастичні екскурсії, запрошуючи до свого чарівного шкільного автобуса, в якому завжди була ящірка на імʼя Ліз.

Міс Фрізл – героїня мультика... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Йому було близько чотирьох місяців, коли ми його отримали, і я просто подумала: "Так, він справді милий", але мені зовсім не хотілося його торкатися чи щось таке. Через деякий час він просто приріс до мене. Я почала брати його додому на вихідні, забирала його додому на літо. Він проводить зі мною кожне літо", – поділилася вчителька.

За її словами, педагогам часто доводиться відповідати різним очікуванням, через що вони бояться вийти із зони комфорту, відповідаючи вимогам адміністрації, та робити уроки цікавішими. Геррінг спершу мала проблеми із творчим підходом до школярів, проте нині вона радить колегам проводити нестандартні заняття.

Фото вчительки природознавст... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Деякі зі школярів насправді врятувалися від усього, що траплялося на їхньому шляху, просто завдяки чомусь дивному, що ми робили в класі, наприклад, виготовленню зубної пасти у формі слона. У мене є учні, яким зараз 25 років, які пам’ятають це. Тож завжди думайте нестандартно і не бійтеся діяти відповідно до своїх очікувань", – поділилася педагогиня.

Допис її племінниці у соцмережі Threads зібрав майже 400 тисяч переглядів та 90 тисяч вподобайок.

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