Статей чи статтей, топ-модель чи топмодель? 5 слів, які більшість пише неправильно

В українській мові не бракує складних для написання слів, помилки в яких роблять дуже часто. Деякі з них підпорядковуються правилам, деякі доводиться запам’ятовувати.

Про п’ять таких слів розповіла у своєму TikTok репетиторка з української на ім’я Катерина. Вона запропонувала своїм підписникам вгадати правильне написання слова, а потім пояснила, чому потрібно писати саме так, а не інакше. Ось ці п’ять слів. Вони часто трапляються серед завдань на НМТ.

Побуквений

У цьому прикметнику немає подвоєння. Тому що утворився він від слова "буква", а наприкінці немає літери "н". Отже, немає і подвоєння.

Віньєтка

Це слово пишеться із м'яким знаком, а не з апострофом, як багато хто думає. Тому що це іншомовне слово, а в них після приголосних із фрази "Де Ти З'їСи Ці ЛиНи" та перед "я, ю, є, ї" або "йо" пишеться м'який знак.

Статей

В однині слово "стаття" має подвоєння літери т, а у множині воно зникає. Це просто треба запам’ятати.

Топмодель

Це слово потрібно писати разом. Частина "топ" за чинним правописом пишеться разом з іншими словами. Але при цьому не вживається із числівниками. А отже конструкції на кшталт топ-5 чи топ-10 – це помилка.

Менший

Це слово пишемо без м'якого знак. На це вказує правило, що після "н" перед "ж, ч, ш, щ" і суфіксами "-ськ-", "-ств-" м'який знак не пишеться.

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