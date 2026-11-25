Стажист чи стажер? Як не припуститись помилки в українській мові

Днями Кабінет міністрів України випустив постанову щодо стипендіального забезпечення молодих спеціалістів, які здобувають науковий ступінь. І у назві документу ми бачимо формулювання "асистенти-стажисти".

Але ж того, хто лише здобуває досвід роботи українською мовою потрібно називати стажером, чи не так? Розібратись у цьому питанні вирішив OBOZ.UA.

Постанова КМУ зі словом "стажист". Джерело: Скриншот

Насправді словники подають обидва іменника як синоніми. І стажист, і стажер – це людина, яка проходить певне стажування. Тобто вони відпрацьовують випробувальний термін перед зарахуванням до штату або проходять виробничу практику для набуття досвіду та оволодіння фахом. При цьому слово "стажер" словники маркують як маловживане. Але у чому ж різниця?

Тлумачення слова "стажист". Джерело: Скриншот

Якщо коротко, то у суфіксі. Обидва варіанти (-ист-/-іст- та -ер-/-ір-/-ор-) використовуються для утворення іменників, які описують людей за професією, заняттям або переконаннями. Так ми кажемо тренер, менеджер, спікер, продюсер, режисер, адміністратор, ректор, прокурор, ювелір, банкір. І при цьому так само вільно вживаємо таки слова як артилерист, галерист, дантист, флорист, юрист, сценарист, економіст, логіст, журналіст, стиліст.

Тлумачення слова "стажер". Джерело: Скриншот

Таким чином, з точки зору словоутворення і стажер, і стажист допустимі в українській мові. При цьому варіант стажист вважається більш питомим за традицією. Втім, сучасний слововжиток майже витіснив його, залишивши варіант із суфіксом -ист- радше для офіційних документів. У щоденному мовленні ми частіше зустрічаємо іменник "стажер". Тому не здивуємось, якщо у наступному виданні академічного словника вони поміняються місцями.

До речі, фемінітив від обох варіантів утворюється найпростішим шляхом – через додавання суфіксу -к-. Кажемо стажерка або стажистка.

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