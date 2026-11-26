"Тільки мамі не кажи": психологиня назвала фрази бабусь і дідусів, які шкодять вихованню онуків

Стосунки дітей з бабусями та дідусями особливі. Часто вони навіть тепліші, ніж з батьками, адже старшим родичам не потрібно так суворо стежити за дисципліною онуків.

І отут криється найбільша небезпека. Адже часом надмірна доброта завдає шкоди вихованню. Як це відбувається і які фрази вказують на те, що бабуся або дідусь підривають зусилля батьків, виданню "На пенсії" розповіла психологиня Юлія Калініна. Вона також дала поради, як налагодити стосунки між трьома поколіннями в родині.

"А у нас було інакше": коли бабусі й дідусі не дотримуються батьківських правил

Одна з найчастіших проблем у родинах – бабусі й дідусі не зважають на обмеження, які встановили батьки. Скажімо, мама й тато визначили, скільки часу дитина може проводити з гаджетами, обмежили кількість солодощів або встановили час відходу до сну. Та варто онукові опинитися в бабусі, як усі ці домовленості втрачають силу.

"Батьки попросили: цього не можна, цього не давайте, стільки часу з гаджетами – і так далі. А бабусі й дідусі часто ці правила просто скасовують: "Ну посидь ще трохи", "Ну з’їж цю цукерку", "Хочеш пізніше лягти – добре". Тобто правила, які вибудовувалися довгий час, раптом анулюються", – пояснює Юлія Калініна.

Така поблажливість може здаватися виявом любові, але дитина засвоює, що правила непостійні, дорослих можна умовно поділити на тих, хто дозволяє, і тих, хто забороняє, а встановлених домовленостей необов’язково дотримуватися.

Психологиня зазначає, що дітям значно простіше, коли всі дорослі дотримуються спільної позиції. "Для дітей чіткі правила, дозволи і заборони, коли вони однакові у всіх дорослих, набагато цінніші, ніж ситуація, коли з одними можна, а з іншими не можна", – наголошує вона.

Бабусі з дідусями від велико... Джерело: Pexels Розгорнути

"Тільки батькам не кажи": чому не варто заводити таємниці від мами й тата

Ще одна помилка – просити онуків приховувати від батьків те, що вони робили разом із бабусею чи дідусем. "Інколи бабусі або дідусі щось роблять і кажуть дитині: "Тільки мамі й татові не кажи". Наприклад: ми зараз підемо туди, візьмемо це, зробимо те. Це дуже негативний досвід для дитини", – говорить експертка.

На думку психологині, подібні прохання привчають дитину приховувати правду і дають зрозуміти, що батьків можна обманювати. "Найгірше те, що таким чином підривається батьківський авторитет. Дитина отримує сигнал: батьків можна обійти, їм можна сказати неправду", – пояснює Калініна.

Звісно, у родині можуть бути приємні сюрпризи, подарунки чи невеликі секрети. Однак вони не мають бути пов’язані з порушенням правил, які встановили мама й тато.

"У наш час били – і виросли": чому не варто порівнювати сучасне виховання з минулим

Розбіжності в поглядах на виховання нерідко стають причиною суперечок між поколіннями. Старші родичі можуть наполягати, що колись виховували дітей зовсім інакше, але ті виросли цілком нормальними. Водночас сучасна психологія та педагогіка накопичили чимало нових знань про розвиток дітей, їхні емоції та потреби. "Фрази на кшталт "У наш час дітей не балували", "Нам дали по одному місцю – і нічого" – це знецінення досвіду сучасних батьків. Це може призводити до конфліктів", – каже психологиня.

Калініна радить не перетворювати такі розмови на змагання, у якому кожне покоління намагається довести правильність власних методів виховання. "Ми просто живемо у різні часи. У бабусь і дідусів були свої норми, у сучасних батьків – свої. Ми ніби з різних світів. І сперечатися, хто правий, часто означає лише витрачати сили та псувати стосунки", – зазначає експертка.

Виховання дітей не повинно п... Джерело: Pexels Розгорнути

"Онуків люблять більше, ніж дітей"

Багато хто чув жартівливе твердження, що бабусі й дідусі люблять онуків сильніше, ніж колись любили своїх дітей. Однак за цим явищем можуть стояти цілком конкретні психологічні причини. Юлія Калініна пояснює, що іноді така любов стає способом надолужити те, чого не вдалося дати власним дітям. "Часто бабусі й дідусі розуміють, що зі своїми дітьми вони щось не встигли, чогось не знали, не вміли. А зараз є більше інформації, більше можливостей, більше часу. І тоді виникає бажання ніби "долюбити" онуків", – говорить вона.

Проте за надмірною турботою може приховуватися не лише бажання зробити дитину щасливою, а й прагнення виправити помилки, яких припустилися у вихованні власних дітей. "Це може бути внутрішня компенсація – спроба закрити свою потребу відчути себе хорошими батьками", – пояснює психологиня.

Коли увага до онуків стає надмірною

Проблеми можуть виникати ще й тоді, коли бабусі та дідусі настільки захоплюються турботою про онуків, що починають менше спілкуватися з власними дорослими дітьми. "Іноді вони настільки занурюються в онуків, що менше уваги приділяють власним дітям. А дорослі діти все одно залишаються дітьми своїх батьків і потребують їхньої уваги", – зазначає фахівчиня.

Вона наголошує, що гармонійні стосунки між батьками дитини та її бабусею з дідусем важливі насамперед для самого онука. Дитина почувається захищенішою, коли бачить, що дорослі ставляться одне до одного з повагою та вміють знаходити спільну мову.

Уміння правильно домовитись... Джерело: Pexels Розгорнути

"Діти доньки – мої, а сина – невістчині": звідки береться поділ онуків

У деяких сім’ях досі вважають, що діти доньки ближчі бабусі й дідусеві, ніж діти сина. Проте, як пояснює психологиня, така позиція часто свідчить не про ставлення до самих онуків, а про напруженість у стосунках між дорослими членами родини. "Якщо є таке розділення, можна припустити, що є певний внутрішній конфлікт із зятем, невісткою чи іншими членами родини. Онуки тоді стають своєрідним маркером цих проблем", – пояснює Юлія Калініна. Дітей не можна використовувати як спосіб продемонструвати образу чи неприязнь до когось із дорослих.

Як стати мудрими бабусями й дідусями: поради психологині

На думку психологині, бути хорошими бабусею й дідусем – не означає дозволяти онукам абсолютно все. Значно важливіше підтримувати дитину та поважати рішення її батьків. Усі розбіжності щодо виховання дорослим варто обговорювати без присутності онуків. "Діти не повинні бути свідками конфліктів між дорослими. Коли всі домовляються спокійно і без них, дитина відчуває: ми одна команда", – говорить експертка.

Також не слід нав’язувати батькам власні поради, навіть якщо за плечима чималий життєвий досвід. "Замість того, щоб сказати: "Ти неправильно його вкладаєш спати", краще запитати: "У мене є думка щодо цього, можна я скажу?" Якщо людина готова почути – вона почує. Якщо ні – тему можна закрити", – радить Юлія Калініна.

Найважливіше у стосунках між поколіннями – взаємна повага, вказує вона. Батьки мають право самостійно визначати, як виховувати дітей, а бабусі й дідусі можуть бути поруч, дарувати онукам любов, турботу та підтримку.

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