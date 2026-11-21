Тільки не кажіть "на голодний шлунок": є три влучні слова українською

Люди, які стежать за своїм здоров’ям, знають, що деякі ліки потрібно приймати зранку до того, як поїси. І так само здавати деякі аналізи. Чимало людей опишуть таку умову словом "натощак", але як правильно сказати це українською мовою?

Насправді український відповідник існує. Ще й не один. І навіть якщо ви його знаєте, вам все одно варто перевірити, чи правильно ви ставите у ньому наголос. OBOZ.UA розбирався в деталях.

Тлумачення слова "натщесерце". Джерело: Скриншот

Отже, правильний переклад слова "натощак" українською мовою – це прислівний "натще". Він буквально означає "не поївши, на порожній шлунок". Наголос у цьому слові можна ставити, як на перший, так і на другий склад – обидва фіксуються словниками.

Також існує довший варіант цього прислівника – "натщесерце". Інтуїтивно хочеться поставити у ньому наголос так само, як і в слові "серце". Однак словники вказують, що наголошення у цьому слові відбувається інакше – правильно казати натщЕсерце.

Тлумачення слова "натощака". Джерело: Скриншот

Якщо ж у вас ніяк не виходить позбутись російського варіанту, то просто поправте його. В українській мові це слово існує у формі "натощака". Із наголосом на останньому складі.

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