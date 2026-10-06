Тільки не кажіть "по квітень включно": цю помилку часто роблять українці

Прийменник "по" в українській мові є цілком нормативним і вживати його не тільки можна, але і треба. Але не у всіх тих же випадках, коли він вживається в російській. Через це недосвідчені мовці роблять тут чимало помилок.

На найбільш поширені вказала репетиторка Наталя Сорокіна. У TikTok-ролику вона назвала словосполучення, де потрібно вживати інший прийменник, а то й уникати його взагалі:

не "їду по справах" – "їду у справах" ;

; не "по запрошенню" – "за запрошенням";

не "по старій ціні" – "за старою ціною" ;

; не "діяти по правилах" – "діяти за правилами" ;

; не "по квітень включно" – "до квітня включно" ;

; не "близькі по духу" – "споріднені духом".

Коли в українській мові вжив... Джерело: miyklas.com.ua Розгорнути

А коли прийменник по вживати усе ж правильно? Існує чітко визначений перелік випадків, коли він буде доречним. Отже, прикметником "по" позначаємо:

місце чи напрямок дії – їхати по шосе;

– їхати по шосе; мету дії – іти до лісу по гриби;

– іти до лісу по гриби; час дії – повернутися по обіді;

– повернутися по обіді; стосунки та взаємини – родич по батькові;

– родич по батькові; поширення дії – розпорядження по казармі;

– розпорядження по казармі; розподіл, розмір, кількість – заходити по п’ятеро.

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