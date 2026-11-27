"Треба бути директором, мати дітей з золотими медалями і важити як у 6 класі". Українці розповіли, за що ненавидять зустрічі випускників

Зустрічі випускників у багатьох викликають цілу купу неприємних спогадів про школу і радше сприймаються як неприємний обов’язок, ніж як нагода побачитися з дорогими людьми. Про це свідчать результати своєрідного опитування, яке провела у Threads користувачка з ніком @mavka.lisova__.

На своїй сторінці дівчина поцікавилась, чому стільки людей не люблять зустрічі випускників. "Стільки людей ненавидять зустріч випускників. Невже більшість так сильно не любили школу, ні з ким не дружили? Що не так з зустріччю випускників?" – спитала вона.

Запитання, за що українці не... Джерело: Скриншот Розгорнути

У відповідь користувачі почали розповідати про власний шкільний досвід і пояснювати, чому не бачать сенсу повертатися до спілкування з колишніми однокласниками. Чи не найголовнішою причиною стали цькування, які чимало коментаторів пережили в школі. Одна з користувачок розповіла, що її ображали через гарне навчання, захоплення музикою та спортом, а також популярність серед хлопців. "Мене булили. Бо вчилась на відмінно, співала, грала на гітарі, займалась в спортсекції і подобалась хлопцям. Наді мною знущались. Для чого мені їх бачити?" – написала вона.

Найпоширеніший аргумент прот... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інша коментаторка пригадала, що з п’ятого по восьмий клас її дражнили через високий зріст, а також висміювали за те, що вона не дозволяла хлопцям торкатися себе, добре вчилася і не хотіла вживати алкоголь разом з однокласниками. Тож тепер вона не розуміє, навіщо їй зустрічатися з людьми, які колись так до неї ставилися.

Водночас не всі, хто не відвідує зустрічі випускників, мали негативний досвід у школі. Одна з учасниць обговорення розповіла, що її не цькували, вона мала багато друзів і добре почувалася серед однокласників. За її словами, у школі її оточували розумні й цікаві люди, багато з яких згодом досягли успіху. Однак це не означає, що тепер вони мають підтримувати дружні стосунки. "Нас об’єднувала школа, а вона закінчилась. Мені не цікаво. Якщо хтось з них звернеться до мене по допомогу – допоможу. Але ми не друзі", – пояснила користувачка.

Ностальгію за школою назвали... Джерело: Скриншот Розгорнути

Схожої думки дотримуються й ті, хто вважає, що спільне навчання саме по собі не робить людей близькими. Якщо після випуску дружба не збереглася, то й спеціально відновлювати спілкування через багато років вони не бачать сенсу. А про життя колишніх однокласників, за словами коментаторів, можна дізнатися із соцмереж.

Ну і звісно спливла тема надмірного інтересу до свого життя з боку інших людей. Адже часто на зустрічах випускників починається своєрідне змагання, на якому потрібно продемонструвати, наскільки успішно склалося життя після школи. Одна з коментаторок іронічно описала це так: треба обіймати посаду директора, мати трьох дітей, які закінчили школу із золотими медалями, і зберегти вагу, як у шостому класі.

Ще один поширений аргумент п... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інші згадали про незручні запитання, які можуть лунати під час таких зустрічей. Наприклад, колишні однокласники дивуються змінам у зовнішності або розпитують, чому людина працює не за тією спеціальністю, про яку мріяла в юності. "Ой, як ти змінилася? Хворієш чи якась трагедія?" або "А де ти працюєш? У продажах?! А чому? Ти ж хотіла бути науковицею, що, не вдалося?" – навела приклади одна з користувачок.

Дехто висловився про шкільну ностальгію ще категоричніше. Зокрема, один із коментаторів назвав її "стокгольмським синдромом", а інший пожартував, що дельфіни розумніші за людей, адже їх ніколи не побачиш на зустрічі випускників.

Надмірний інтерес до своєї п... Джерело: Скриншот Розгорнути

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