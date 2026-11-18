Треба лише посунути кому: репетиторка з математики показала легкий спосіб порахувати відсотки від числа

Репетиторка з математики, Юлія Андрусишин показала простий спосіб визначити відсотки від числа. Вона зауважує, що подібних методів багато, проте пропонує універсальний, який легко пояснити школярам.

Так, під дописом у Threads, вона пояснює, що для цього необхідно помножити число на потрібний відсоток і "посунути кому вліво на 2 позиції", тобто поділити на 100. Наприклад, щоб знайти 5% від 40, необхідно 5 помножити на 40, буде – 200. Якщо посунути кому – 2,00.

Як правильно рахувати відсотки подумки. Джерело: Скриншот

Педагогиня також додала завдання для відпрацювання навичок. А саме запропонувала знайти 15% від 30 або 45% від 50. Вона поділилася, що ділити більшості учнів важче, аніж множити. Водночас у коментарях дехто з українців казав, що навіть попри навчання у школах з математичним напрямком, такий спосіб їм невідомий.

"Я вчилася в фізмат-школі в фізмат-класі і далеко не тупа. Але такого нас не вчили! Я досі то ділю на частини, то по 10 рахую, то ще якось по-хитрому".

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Нагадаємо, множити числа в голові можна простіше, якщо один множник збільшувати, доводячи до зручного для цієї операції числа, а інший пропорційно зменшувати. Такий метод продемонструвала українська репетиторка математики. Метод вона пояснила на прикладах із множенням двозначних чисел – доволі складна задача, для виконання її лише подумки.

Секрет у тому, що добуток двох чисел не змінюється, якщо один множник помножити, наприклад на 2, а другий при цьому поділити так само на 2. Операцію можна повторювати кілька разів, доки числа не стануть зручнішими для обчислення.

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