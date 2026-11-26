"Треба відомство, яке визначатиме достойність": що не так з ініціативою писати "українець" та "українка" з великої літери

В українських соцмережах активно обговорюють нову петицію, зареєстровану на сайті Кабміну. Її авторка Оксана Бульба пропонує внести чергові зміни до правопису і почати писати слова "українець" та "українка" з великої літери.

Свою пропозицію жінка аргументує тим, що такий крок стане "утвердженням національної гідності та ідентичності". Однак вона не врахувала один нюанс – написання з великої літери перетворює це слово на прізвище. На що вказав його безпосередній носій – письменник, професійний філолог і військовослужбовець Остап Українець.

Письменник Остап Українець н... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Я не можу зрозуміти, полегшить чи ускладнить така ініціатива порозуміння щодо мого прізвища. З популяризацією української мови вже й іноземці почали перепитувати", – написав Українець на своїй сторінці у Facebook. А коментатори допису жартома запропонували запровадити окреме відомство, яке видаватиме довідку, хто має право писати свою національність з великої, а хто цього не гідний. А також подали ідею запровадити для написання слів "українець" та "українка" надвеликі літери.

Ініціатива викликала цілу хвилю жартів. Джерело: Скриншот

Ще одним аргументом на користь своєї пропозиції Оксана Бульба вказує те, що у деяких інших мовах назви національностей пишуться з великої. Наприклад, в англійській, польській, чеській, словацькій, французькій та німецькій.

Тим часом, в українській мові існує більш-менш чітке правило: власні назви ми пишемо з великої літери, а загальні – з малої. Саме тому Леся Українка буде з великої, бо це псевдонім, власна назва, а молода українка – з малої, бо це етнонім, загальна назва. За цим же принципом: Остап Українець – власна назва, а сповнений національної гідності українець – загальна.

Саме тому бондар – це майстер з виготовлення діжок, а Бондар – прізвище, сало – харчовий продукт, а Сало – прізвище, свято – веселий, урочистий день, а Свято – прізвище, чех – національність, а Чех – прізвище. Цей же принцип стосується і деяких прикметників: білий – це назва кольору, а Білий – прізвище, галицький – щось, приналежне до регіону Галичина, а Галицький – прізвище, лісовий – той, що знаходиться в лісі, а Лісовий – прізвище. Порушення цієї логіки може внести зайву плутанину і зробити українську мову складнішою для вивчення.

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