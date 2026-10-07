"Це біль усіх вчителів". Мережу зачепило відео типового уроку в школах України в 2026 році

Безперервні повітряні тривоги не дають педагогам проводити повноцінні уроки та змушують їх постійно курсувати між класом та укриттям. Щоб не бідкатись через це, вчителька з Кропивницького Ольга Новак-Негода записала гумористичний ролик, який підписала цитатою з Лесі Українки: "Щоб не плакать, я сміялась".

Своє відео освітянка опублікувала на особистій сторінці у TikTok. На кадрах жінка іронічно показує, як за один навчальний день вчителям доводиться по п'ять-шість разів переривати пояснення матеріалу та вести дітей до укриття. Часу на навчання при цьому не лишається взагалі. У ролик потрапила навіть плутанина між повідомленнями про відбій і сповіщеннями про обід у їдальні, що чудово ілюструє нинішній хаос у шкільних коридорах.

Відео викликало потужний відгук серед колег та батьків. Всі зійшлись на думці, що такий режим через російський повітряний терор є щоденним виснажливим випробуванням. "Біль усіх вчителів, особливо Київської області", – пожалілась одна вчителька. Втім, її виправили, що така ситуація зараз і у прифронтових областях, і не тільки. Інша дописувачка додала: "Бідні вчителі: ця постійна біганина та колосальна відповідальність за кожну дитину... На жаль, це наші реалії".

Ситуацію назвали болем всіх вчителів. Джерело: Скриншот

Педагоги в коментарях теж діляться власним розпачем від зірваного навчального процесу. "Я сьогодні провела 1,5 уроки із запланованих 6. Наприкінці дня хотілося плакати від безсилля та втоми", – зізналася одна з них. Через такий ритм чимало батьків узагалі виступають проти очного навчання: "Я проти, щоб діти ходили офлайн. Шкода дітей, та й вчителів теж".

Вчителі скаржились на втому... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас у коментарях зазначають, що через тривалі тривоги актуальність дистанційки лише зростає. А в деяких навчальних закладах знайшли свій вихід із ситуації. "У нас усі уроки одразу проходять в укриттях, тож ніхто нікуди постійно не бігає", – йдеться в одному з коментарів.

Комусь відносно пощастило ма... Джерело: Скриншот Розгорнути

Емоційний ролик кропивницької вчительки вкотре привернув увагу до того, у яких надскладних умовах українська система освіти вимушена працювати. Тим не менше, вчителі не здаються і намагаються давати дітям знання попри дуже складні обставини.

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