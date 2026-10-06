"Це допоможе розговоритися". Кримські випускники, які втекли з окупації, розкрили свої лайфхаки вивчення української

Випускники з Криму Дар’я та Матвій виросли в умовах російської окупації, але змогли перейти на українську мову. А тепер вони розповіли, які кроки та практичні прийоми згодились їм у навчанні, потом допомогли подолати мовний бар'єр і вільно розговоритися.

Про свій шлях молоді люди, які є громадянами України, а тепер іще й подружжям, розповіли інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко. З їхніх слів можна виокремити кілька цілком практичних рекомендацій.

Хапайтесь за будь-яку можливість

Ще до повної заборони української мови в кримських школах Даша намагалася використовувати будь-яку можливість її вивчати. Зокрема відвідувала факультативні заняття і вчилась від своїх бабусь.

За словами дівчини, за збереження української мови у навчальній програмі особливо активно виступали кримські татари. "Саме від кримськотатарського народу йшла ця ініціатива зберегти і українську мову, і кримськотатарську мову. Вони писали листи в раду і сільську, і міську, і дуже багато було запитів для цього. І тому у нас були факультативи… І на цей факультатив я дуже просила маму записати мене і трохи туди походила, але десь у 19-му році їх заборонили", – розповіла дівчина.

Вона також поділилась тим, що її обидві бабусі були родом з Тернопільської області. Саме вони спонукали Дар’ю до вивчення української мови. "Вони розмовляли суржиком. А я його дуже чудово розуміла, але ніколи не могла говорити... І мені було цікаво піти і дізнатися щось ще, щоб знати більше, щоб можна було з нею розмовляти і підтримувати зв'язок", – описала вона свою мотивацію.

Занурюйтесь в українськомовний контекст і культуру

Для Дар’ї поштовхом до переосмислення власної ідентичності стало відео про Майдан та анексію Криму. Після цього вона почала самостійно шукати інформацію та занурюватися в українськомовне середовище. "Я почала шукати інші відео, дивитися, передивлятися, читати якісь книжки, цікавитися історією та культурою. І я зрозуміла, що це все йде саме від людей. Тобто ти дізнаєшся про це від людей, від людини до людини, з рук в руки ти отримуєш цю інформацію", – пояснила вона.

Споживайте якомога більше україномовного контенту

Для Матвія основним інструментом вивчення мови стало щоденне споживання контенту українською мовою. "Я вивчив від слухання. Я просто слухав різне відео, просто дивився контент українською. Ну, в мене був просто от там, не знаю, заходиш в YouTube – там український контент, заходиш в TikTok – там український контент, в Instagram – там український контент. Я так вчив", – розповів хлопець.

Дар'я і Матвій дали інтерв'ю... Джерело: Скриншот Розгорнути

Слухайте українську музику

Дар’я розповіла, що вивчити мову їй допомогла українська музика, зокрема такі гурту як Kozak System, "Океан Ельзи", "Скрябін", а також маловідомі молоді виконавці.

Шукайте однодумців

Захоплення виконавцями з вільної України привело Дар’ю на різні онлайн-платформи та канали, де вона познайомилася з іншими прихильниками улюблених виконавців. "Я переписувалася з ними українською мовою і вони мене дуже сильно підтримували", – розповіла дівчина. І додала, що завдяки новим знайомим не тільки стала впевненішою у своїй мові, але і відчула себе потрібною на батьківщині.

Досліджуйте мову з професіоналами

Окрім звичайного відеоконтенту, Дар’я глибше вивчала структуру української мови та навчалася за доступними посібниками. "Я дивилася саме філологічні відео про українську мову, про діалекти і про те, як вона влаштована. Мені було це дуже цікаво. Я навчалася за підручниками, коли була в Росії. В мене було декілька підручників", – розповіла дівчина.

Пишіть і використовуйте словники та перекладачі

Головним лайфхаком для подолання страху зробити помилку та підготовки до живого усного мовлення Дар’я назвала постійне листування, тому вона радить усім, хто хоче повністю перейти на українську, багато писати.

А щоб не наробити помилок, дівчина радить зазирати у словники та онлайн-перекладачі. "Я інколи просто йшла в перекладач і дивилася, як це правильно сказати... Просто ідіть в перекладач, шукайте багато, пишіть саме. Пишіть. І саме через цю практику ти вивчаєш якісь правила, ти вивчаєш, як виглядає літературна мова. І це дуже сильно допомагає потім розговоритися", – підсумувала вона.

Раніше OBOZ.UA детально розповідав історію Дар’ї, яка вчила українську за замовленим на Wildberries підручником. А також знайомив своїх читачів із Матвієм, який вчився у кадетському класі, але все одно усвідомив себе українцем і розробив план втечі з-під окупації.