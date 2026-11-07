Це має руйнівні наслідки: чому батьки не повинні тиснути на дітей із запитанням "Яку оцінку ти отримав?"

У багатьох родинах перше питання, яке батьки ставлять своїм дітям, коли вони повертаються додому, це: "Скільки балів ти отримав у школі?" З часом дорослі почали ставитися до табелів з оцінками як до головної картки успіху хлопців і дівчат. Проте життя вимагає набагато більше, ніж просто оцінки, адже тоді дитинство перетвориться на невблаганну гонку.

Сьогодні дітей навчають усього – природничих наук, математики, програмування тощо, проте у школах оцінюють запамʼятовування, а не емоційну зрілість. Дитина, яка не вміє керувати своїми емоціями, може досягати успіхів на іспитах, але матиме труднощі у стосунках, карʼєрі чи впевненості в собі. З іншого боку, емоційно інтелектуальна дитина досягне успіху навіть тоді, коли оцінки втратять значення. Про це пише видання Тimes of Іndia.

Ілюстративне зображення. Вчи... Розгорнути

Пастка табеля успішності

Батьки часто не усвідомлюють, що вчать дітей оцінювати власну цінність за допомогою цифр – "Якщо набереш високий бал, тебе будуть любити більше". Це породжує тривогу, порівняння та глибокий страх перед невдачею. Замість того, щоб запитувати "Скільки балів ти отримав?", експерти радять цікавитися в дітей чи добре вони вивчили уроки.

Отримання оцінок залежить від багатьох факторів. Наприклад, учні можуть списувати або вчитель упереджено ставитися до дитини. Тож коли батьки починають цінувати зусилля більше, ніж бали, діти перестають вчитися через страх і починають робити це з цікавості. Фахівці зауважують, що школярі частіше бояться розчарувати батьків, аніж бояться іспитів.

Найкращі уроки емоційного інтелекту даються не через лекції, а через повсякденне життя. Коли дитина розповідає про невдачу, не варто поспішати її виправляти, спочатку краще вислухати. Таким чином дорослі покажуть, що емоції хлопців та дівчат мають значення.

Дитину потрібно мотивувати г... Джерело: Unsplash Розгорнути

Експерти радять дозволити дітям безпечно зазнавати невдач, адже вони розвивають стійкість, якщо до них ставитися з підтримкою, а не соромом. Справжня мета виховання полягає не в тому, щоб виховати відмінника, а в тому, щоб виросла людина, яка з гідністю сприйматимеме як успіхи, так і труднощі.

Якщо батьки й надалі занадто звертатимуть уваги на оцінки, то є ризик, що зросте покоління тривожних "доглядачів", які добре справляються з іспитами, але не знають як жити.

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