"Це не має бути свавільне бажання міністра": Андрій Бутенко пояснив, чи відбудеться скорочення вишів в Україні

В Україні й надалі зменшуватиметься кількість закладів вищої освіти. Проте обʼєднання університетів відбуватиметься не механічно, а з певних причин. Нині Міністерство освіти та науки спільно з парламентським профільним комітетом розробляє критерії, за якими ухвалюватимуться відповідні рішення.

Про це в інтервʼю Суспільному розповів міністр освіти Андрій Бутенко. Він зазначив, що теперішня система вищої освіти будувалася багато років тому й під інші завдання. Натомість сьогодні виникають інші критерії – від кількості наукових досліджень та співвідношення студентів до викладачів, проте це не має ставати свавільним бажанням чиновників щодо обʼєднання вишів.

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"Ми зараз працюємо з командою Комітету з питань освіти Верховної Ради над розробкою критеріїв обʼєднання університетів. Це не має бути просто свавільне бажання міністра чи якогось іншого чиновника, що от я хочу університет А приєднати до університету Б. Критеріїв може бути безліч: наприклад, кількість наукових досліджень, кількість зароблених на науці грошей – зрештою, співвідношення здобувачів освіти до викладачів. Має бути рейтингування за різними маркерами і розуміння динаміки, тому що університет переживає і падіння, й підйоми", – сказав Бутенко.

"Ми маємо плани на скорочення кількості університетів. Але якщо ми хочемо помахом чарівної палички зменшити кількість університетів за рік удвічі – такого не станеться", – додав він.

Одним із варіантів, який пропонує очільник МОН, – створення університетських консорціумів. Такий підхід дозволить вишам спільно реалізовувати освітні програми та наукові дослідження, зберігаючи при цьому статус окремих юридичних осіб. Для реалізації таких програм заклади зможуть об'єднувати викладацькі ресурси, обладнання та спільно подаватися на грантове фінансування. За словами Бутенка, це поширене явище у світі.

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"Ідея, з якою я прийшов, – створити спільну робочу групу з формування університетських консорціумів. Це коли університети зберігають свої юридичні одиниці, але можуть поєднувати свій інтелектуальний чи матеріальний потенціал для реалізації спільних освітніх програм чи наукових досліджень. Університетський консорціум – поширене явище у світі. Наші університети й самі інколи входять у певні наукові консорціуми з європейцями для реалізації того чи іншого проєкту", – додав очільник МОН.

За його словами, у цьому процесі важлива комунікація, адже значна кількість викладачів боїться залишитися без роботи, тому МОН планує надавати розʼяснення.

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